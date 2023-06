Nach einem Anruf bei Bür­ger­mei­ster Jonas Merz­bach­er, dass kurz­fri­stig eine ande­re Gemein­de abge­sagt hat­te, war klar: Gun­dels­heim nimmt die Her­aus­for­de­rung an!

Um 9:00 Uhr am Don­ners­tag, dem 22. Juni 2023 wird die Wet­te am “Dorf­hel­den­platz“ zwi­schen Sport- und Musi­ker­heim Orla­mün­der Weg in Gun­dels­heim ver­kün­det und dann läuft die Uhr: Inner­halb von 5 Stun­den muss die Auf­ga­be erfüllt sein. Um 14:00 Uhr tref­fen sich alle Betei­lig­ten dann wie­der am “Dorf­hel­den­platz“, um zu erfah­ren, ob die Wet­te gewon­nen wur­de. “Das ist zu schaf­fen, das Mit­ein­an­der von Bür­ger­schaft, Insti­tu­tio­nen und Ver­ei­nen wird hier groß­ar­tig gelebt. Alle sind ein­ge­la­den, bei die­sem Spaß mit­zu­ma­chen, jede hel­fen­de Hand ist will­kom­men – jetzt kön­nen wir zei­gen, was Gun­dels­heim auf die Bei­ne stel­len kann!“ so Bür­ger­mei­ster Merz­bach­er und freut sich auf den Rie­sen­spaß, der bei die­sem Event an erster Stel­le steht. Und ganz “neben­bei“ win­ken der Gemein­de bei Gewinn der Wet­te 3.000 € für ein sozia­les Pro­jekt. Selbst­ver­ständ­lich freut man sich auch auf Besuch aus der Nach­bar­schaft. Für das leib­li­che Wohl ist mit Brat­wür­sten, Gun­dels­hei­mer Krap­fen und Eis bestens gesorgt. Natür­lich hat man in letz­ter Zeit auch noch­mal geübt und geprobt …

Gun­dels­heim ist schon jetzt gespannt auf den Tipp, der am Mitt­woch vor der Wet­te auf der Web­sei­te der Dorf­hel­den­tour www​.dorf​hel​den​tour​.de bekannt gege­ben wird. Im letz­ten Jahr muss­te eine Gemein­de z.B. den Kar­ne­val in Rio samt Zucker­hut nach­bau­en und für 500 (!!!) Besucher*innen und Bauchtänzer*innen an einem Werk­tag um 14 Uhr sor­gen. Gun­dels­heim weiß jeden­falls wie man fei­ert, denn selbst in Coro­na­zei­ten wur­de hier krea­tiv und inno­va­tiv gezeigt, dass auf Ver­an­stal­tun­gen nicht ver­zich­tet wer­den muss­te. Bür­ger­mei­ster Merz­bach­er freut sich, wenn am Don­ners­tag, dem 22. Juni 2023 um 9:00 Uhr alle, ob Jung oder Alt, Groß oder Klein, mit dabei sind. Und gefei­ert wird danach ab 14 Uhr in jedem Fall: Ein Gundelsheim-Fest.

Das Ziel der Dorfheldentour?

Fol­gen­der Ablauf ist geplant:

Ter­min: Don­ners­tag, dem 22. Juni 2023

Um 9:00 Uhr wird eine Wet­te ver­kün­det, wel­che Gun­dels­heim inner­halb von 5 Stun­den erfül­len muss.

In der Zeit von 9:00 – 14:00 Uhr ist das Team von TV-Ober­fran­ken unter­wegs, um die Abar­bei­tung der ein­zel­nen Auf­ga­ben zu beglei­ten und zu filmen.

Um 14:00 Uhr tref­fen sich alle Betei­lig­ten am Ver­an­stal­tungs­platz und es wird ver­kün­det, ob die Wet­te gewon­nen wurde.

Was wird benötigt?

Ver­ei­ne / Grup­pie­run­gen / Kin­der­gar­ten / Schu­le / Bau­hof­mit­ar­bei­ter / Feu­er­wehr / Mitbürger*innen, um aus­rei­chend Unter­stüt­zung für die erfolg­rei­che Umset­zung der Wet­te zu haben!

Was bringt’s?

Neben Spaß win­ken, bei Gewinn der Wet­te, 3.000 € für ein sozia­les Pro­jekt in Ihrer Kommune!

Impres­sio­nen: https://www.tvo.de/die-absolute-sommergaudi-dorfhelden-tour-2022–590739/