Der Kul­tur & Kunst­ver­ein Tröstau e.V. lädt zwar erst am 5. und 6. August 2023 zur Kunst­kirch­weih nach Tröstau ein, aber eini­ge Kunst­wer­ke sind schon jetzt zu bestau­nen. In der Metz­ge­rei Köst­ler in Tröstau wur­de das Gemäl­de von Rob­by Steidl mit dem Titel „Vor der Fleisch­the­ke“ auf­ge­hängt und kann nun bewun­dert werden.

Außer­dem wur­den eini­ge der bekann­ten Stodlvi­rus Scheu­nen­fo­tos in der Haupt­stra­ße getauscht. Flo­ri­an Miedl hat die Mit­glie­der der Kin­der- und der Jugend­feu­er­wehr Tröstau gekonnt in Sze­ne gesetzt und ech­te Hin­gucker geschaf­fen. Die auf Ban­ner­grö­ße auf­ge­zo­ge­nen Fotos zei­gen in bun­ten Far­ben, mit wie­viel Freu­de und Stolz alle mit dabei sind. Besten Dank an die Jugend­feu­er­wehr Tröstau für die Unter­stüt­zung im Korb beim Auf­hän­gen. Damit hän­gen die neu­en Fotos recht­zei­tig zum Jubi­lä­um 150 Jah­re Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Tröstau und 50 Jah­re Jugend­feu­er­wehr. Die Tröst­au­er und vor allem die direk­ten Nach­barn sind begei­stert von den neu­en Fotos.

Tho­mas Friedrich