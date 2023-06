Coburg ist „Sozi­al Aktiv“ und zeigt es in der Spitalgasse

Unter dem Mot­to „Sozi­al Aktiv“ eröff­net der 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin am Sams­tag, 24. Juni, um 9 Uhr in der Cobur­ger Fuß­gän­ger­zo­ne die Neu­auf­la­ge der Sozi­al­mei­le des Sozia­len Bera­tungs­zen­trums. An 14 Info­stän­den infor­mie­ren Partner*innen aus der sozia­len Land­schaft, sowie dem Pfle­ge­stütz­punkt und dem Sozia­len Bera­tungs­zen­trum, wer­den über aktu­el­le The­men und stel­len ihr viel­fäl­ti­ges Ange­bot den Cobur­ger Bür­ge­rin­nen und Bür­gern vor.

Fol­gen­de Partner*innen sind dabei: ASB Regio­nal­ver­band Coburg e.V., AWO Mehr Gene­ra­tio­nen Haus und die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, BRK Kreis­ver­band Coburg, Cari­tas­ver­band für die Stadt und den Land­kreis Coburg e.V., Dia­ko­nie Coburg, das Sozi­al­kauf­haus „Echt Herz­lich“, der Ver­ein „Kei­ne Gewalt gegen Frau­en e.V.“ mit der Bera­tungs­stel­le Frau­en­not­ruf & Frau­en­haus Coburg, Lebens­hil­fe Coburg Stadt und Land e.V., Lebens­raum – ein Hos­piz für Coburg e.V., der Senio­ren­bei­rat, der Stadt­ju­gend­ring Coburg, Tages­kli­nik Coburg für Erwach­se­ne und der VdK Kreis­ver­band Coburg.

Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich ein­ge­la­den, die Sozi­al­mei­le „Sozi­al Aktiv“ zu besuchen.