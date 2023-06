„Ich will Vor­bild für mei­ne Kin­der sein“

Noch bis 2. Juli 2023 läuft die Akti­on STADT­RA­DELN. Unse­re STADT­RA­DELN-Stars erklä­ren, war­um sie lie­ber Fahr­rad als Auto fahren.

Seit dem Start­schuss zum STADT­RA­DELN, den Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb am 12. Juni für Stadt und Land­kreis gege­ben hat­ten, sind über 2300 aktiv Radeln­de bereits knapp 180.000 Kilo­me­ter in Bam­berg gefah­ren (Stand: 19. Juni 2023). Kräf­tig in die Peda­le tritt auch Wolf­gang Metz­ner: „Ich fah­re nicht ger­ne mit dem Auto“, sagt der Drit­te Bür­ger­mei­ster. Man sieht ihn des­halb stets auf sei­nem roten Pedelec durch die Stadt flit­zen. Wann immer mög­lich, nimmt er das Fahr­rad, um von A nach B zu kom­men. Selbst­ver­ständ­lich, dass Metz­ner auch in die­sem Jahr als einer von drei STADT­RA­DELN-Stars wie­der die STADT­RA­DELN-Akti­on in Bam­berg unter­stützt und Wer­bung fürs Rad­fah­ren macht. Noch bis zum 2. Juli 2023 kön­nen sich Inter­es­sier­te anmel­den, mit­ra­deln und tol­le Prä­mi­en gewinnen.

Egal ob Host-Town-Begeg­nung, Exkur­si­on mit einer Tübin­ger Besu­cher­grup­pe zum Rad­haus der Stadt­wer­ke Bam­berg oder Gra­tu­la­ti­ons­be­such zum 100. Geburts­tag einer Bür­ge­rin – immer ist Drit­ter Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner mit dem Rad im Stadt­ge­biet unter­wegs. Ein Auto besitzt er nicht. Wenn über­haupt, dann nutzt er Car­sha­ring. „Rad­fah­ren ist nicht nur gut für die Umwelt. Es macht Spaß, ist gesund und man kommt viel schnel­ler vor­an als mit jedem ande­ren Fort­be­we­gungs­mit­tel“, betont Metz­ner in sei­nem State­ment als STADT­RA­DELN-Star. Er ani­miert jede und jeden, beim STADT­RA­DELN mit­zu­ma­chen und ein­fach mal das Auto ste­hen zu lassen.

Neben dem Bür­ger­mei­ster wol­len auch Kir­stin Eilert und Anna­ma­ria Pfef­fer als STADT­RA­DELN-Stars mit gutem Bei­spiel vor­an­ge­hen. Über ihre Erleb­nis­se in dem drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit­raum berich­ten sie eben­so wie Bür­ger­mei­ster Metz­ner in ihren STADT­RA­DELN-Stars-Blogs unter https://​www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg.

Anna­ma­ria Pfef­fer lobt die Fahrradstadt

Bam­berg steht als Fahr­rad­stadt gar nicht so schlecht da, hält zum Bei­spiel Anna­ma­ria Pfef­fer fest: „Bam­berg ist im Ver­hält­nis zur Groß­stadt Buda­pest gut mit Rad­we­gen aus­ge­baut.“ Die Mit­ar­bei­te­rin von Bam­berg Ser­vice stammt ursprüng­lich aus der unga­ri­schen Haupt­stadt und hat somit den direk­ten Ver­gleich. In Bam­berg nutzt die 40-Jäh­ri­ge das Fahr­rad nicht nur, um zur Arbeit zu kom­men, son­dern auch, um mit dem Lasten­an­hän­ger Ein­käu­fe zu machen. „Vor allem fah­re ich Fahr­rad, um Vor­bild für mei­ne Kin­der zu sein“, sagt die jun­ge Mut­ter. Auch des­halb ver­zich­tet sie aufs Auto. „Weil mir das Rad­fah­ren die zukunfts­fä­hig­ste Mobi­li­täts­form bedeu­tet. Weil Bewe­gung gut­tut. Weil ich nicht im Stau ste­hen möch­te. Weil ich kei­ne Zeit mit Park­platz­su­che ver­schwen­den will“, nennt Anna­ma­ria Pfef­fer kurz und bün­dig wei­te­re Grün­de, die fürs Rad­fah­ren sprechen.

Kir­stin Eilert trai­niert für die gro­ße Tour

Mit dem Ver­zicht aufs Auto hat Kir­stin Eilert kein Pro­blem – die 56-Jäh­ri­ge besitzt kei­nen Pkw. Sie will statt­des­sen noch mehr Rad­fah­ren: „Mein Rad­fahr­ra­di­us begrenzt sich in die­sem Jahr immer noch auf Bam­berg“, sagt Eilert. Das STADT­RA­DELN will sie zum Trai­ning nut­zen: „Ich will vie­le Tages­tou­ren machen und die­se regel­mä­ßig ver­län­gern, um rund 100 Kilo­me­ter an einem Tag zu radeln. Nicht im Akkord, son­dern gemüt­lich mit Pau­sen inner­halb von zehn Stun­den.“ Denn die Ehren­amt­li­che vom Mosa­ik-Laden will dann bald vom Boden­see bis nach Bam­berg mit dem Fahr­rad fah­ren. Ihre Jah­res­mar­ke steckt sie regel­mä­ßig bei 3000-Rad-Kilo­me­ter. Auch wenn Kir­stin Eilert die­se Mar­ke nicht immer reißt, auf rund 2000 Kilo­me­ter im Jahr kommt sie locker. Auf ihrem Blog schreibt Kir­stin Eilert nicht nur dar­über: „Außer­dem möch­te ich zei­gen, wie schön es ist, Bam­berg und Umge­bung ohne Auto zu erfahren.“

Info

STADT­RA­DELN ist ein Wett­be­werb, bei dem es dar­um geht, 21 Tage lang mög­lichst vie­le All­tags­we­ge kli­ma­freund­lich mit dem Fahr­rad zurück­zu­le­gen. Die Kam­pa­gne wird vom Kli­ma-Bünd­nis koor­di­niert, dem größ­ten kom­mu­na­len Netz­werk zum Schutz des Welt­kli­mas, dem der Land­kreis Bam­berg und die Stadt Bam­berg seit 1992 ange­hö­ren. Nicht nur die Blogs der STADT­RA­DELN-Stars fin­den sich auf https://​www​.stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg, auch die Anmel­dung zum STADT­RA­DELN, das gesam­te Pro­gramm sowie alle Infos zu Prä­mi­en und mehr sind dort abrufbar.