Der erste Antrag von Dr. Tor­sten Lan­ge betrifft die Städ­te­pla­nung Berei­che A) Luit­pold­platz und B) Sie­be­ner Platz

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

zu A): Am 7.11.2021 hat­te ich einen Antrag auf Pla­nung einer bür­ger­freund­li­chen und nach­hal­tig umwelt­ent­la­sten­den Umge­stal­tung des Luit­pold­plat­zes im Sin­ne eines „shared space“ gestellt, also der Erwei­te­rung der fuß­gän­ger- und fahr­rad­freund­li­chen Innen­stadt in Rich­tung Bahn­hof mit dadurch erziel­ba­rer deut­li­cher Ver­bes­se­rung der Auf­ent­halts­qua­li­tät. Eine wesent­li­che Reduk­ti­on des Pkw-Ver­kehrs, ohne unzu­mut­ba­re Bela­stung der Anwoh­ner und Geschäf­te und unter Bei­be­hal­tung der Bus­li­ni­en-Füh­rung bringt uns dem Ziel einer bes­se­ren Kli­ma­bi­lanz näher.

Mir wur­de damals unmiss­ver­ständ­lich klar gemacht, dass die­ser Antrag „viel zu früh“ kom­me und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum The­men­be­reich Ver­kehrs­pla­nung im Herbst 2022 fol­gen wür­den. Viel­leicht erin­ne­re ich mich nicht oder es war noch nicht so weit. Des­halb mei­ne Fragen:

Fra­ge 1: Gibt es kon­kre­te (Vor-) Pla­nun­gen, expli­zit im Blick auf den Luit­pold­platz mit Umge­bung Alex­an­der- und Wölfelstraße?

Fra­ge 2: Wenn ja, wo ist der Pla­nungs­stand einsehbar/​erfahrbar?

Fra­ge 3: Wenn nein, wann und in wel­cher zeit­li­chen Rei­hen­fol­ge wird vor­ge­gan­gen, kann in einem hal­ben Jahr wie­der berich­tet werden?

Fra­ge 4: Ist es mög­lich, Anwoh­ner und Bay­reu­ther Bür­ger in die Pla­nun­gen mit einzubeziehen?

Zu B): Am 30.4.22 hat­te ich einen Antrag auf Pla­nung einer klei­nen Ruhe­zo­ne für Anwoh­ner und Pas­san­ten am Sie­be­ner Platz gestellt, ange­regt durch Bit­ten von Bürgern.

Fra­ge 1: Gibt es bereits (Vor-) Über­le­gun­gen hier­zu oder wird auf die Gesamt­lö­sung Erlan­ger Straße/​Bismarckstraße gewartet?

Fra­ge 2: Soll­te es so sein, dass eine Kom­plett­pla­nung der Stra­ßen­zü­ge zeit­lich nicht abseh­bar ist, kann den­noch die Situa­ti­on für Anwoh­ner in die­sem Bereich erträg­li­cher gemacht wer­den durch eine vor­ge­zo­ge­ne, zumin­dest teil­wei­se Umge­stal­tung in die­sem Bereich?

Der zwei­te Antrag:

Antrag nach § 15 GO

Maß­nah­me gegen ille­ga­le Auto­rennen auf der Albrecht-Dürer-Straße

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

ein lei­di­ges, lär­min­ten­si­ves und teil­wei­se sogar lebens­ge­fähr­li­ches Übel ist das Phä­no­men ille­ga­ler Auto-Kurz­strecken­ren­nen auf der Albrecht-Dürer-Stra­ße, über­wie­gend stadt­aus­wärts, ab den Ampel­kreu­zun­gen. Zuletzt am 30.5.23 kam es wäh­rend des Volks­fest­rum­mels in der tie­fen Nacht zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall mit einem, glück­li­cher­wei­se „nur“, Sach­scha­den von über € 100 000.-.

Es ist hoch an der Zeit, ver­kehrs­lei­tend und dis­zi­pli­na­risch ein­zu­grei­fen. Durch Über­nah­me der inner­städ­ti­schen Geschwin­dig­keits­kon­trol­len sei­tens der Stadt besteht jetzt die Mög­lich­keit, regel­mä­ßig, oder sogar als Dau­er­ein­rich­tung, Geschwin­dig­keits­kon­trol­len an den neur­al­gi­schen Punk­ten ein­zu­füh­ren, durch­aus mit Vor­ankün­di­gung an den Ampeln.

Dies bean­tra­gen wir.

Mit freund­li­chem Gruß,

gez. Dr. Tor­sten Lan­ge, Frank Hof­mann, Angé­li­que Lautner