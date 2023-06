Den Som­mer über gibt es sie in Hül­le und Fül­le: Gur­ken und Zuc­chi­ni. Die bei­den Gemü­se sind ver­wandt und gehö­ren zusam­men mit Melo­nen und Kür­bis­sen zur Fami­lie der Kür­bis­ge­wäch­se. „Und alle ‚Fami­li­en­mit­glie­der‘ haben zahl­rei­che posi­ti­ve Eigen­schaf­ten: Sie sind was­ser­reich und kalo­rien­arm, ent­hal­ten B‑Vitamine und zudem Vit­amin C und E“, sagt Doris Spod­dig, Ernäh­rungs­exprtin von der AOK in Bam­berg. Dadurch eig­nen sie sich beson­ders gut für leich­te som­mer­li­che Spei­sen. Denn schwe­re Gerich­te bela­sten die Ver­dau­ung und kön­nen an hei­ßen Som­mer­ta­gen dazu füh­ren, dass man sich nach einer üppi­gen Mahl­zeit rich­tig schlapp fühlt. Außer­dem lie­fern Gur­ken und Zuc­chi­ni reich­lich Mine­ral­stof­fe, etwa Magne­si­um, Kali­um, Kal­zi­um, Zink, Eisen und Phosphor.

Gur­ken und Zuc­chi­ni mit Scha­le verzehren

Da die wert­vol­len Inhalts­stof­fe ver­mehrt in und direkt unter der Scha­le stecken, soll­te man Gur­ken und Zuc­chi­ni mit Scha­le ver­zeh­ren – auch wegen ver­dau­ungs­för­dern­den Bal­last­stof­fe, die dort zu fin­den sind. „Wer die Scha­le mit­ver­zeh­ren will, nimmt am besten Gemü­se aus dem eige­nen Gar­ten oder aus Bio-Anbau“, rät Doris Spod­dig. Sie hat noch einen Tipp für Men­schen, die rohe Gur­ken nicht so gut ver­tra­gen: Ent­ker­nen und Garen macht sie bekömmlicher.

Doris Spod­dig emp­fiehlt zwei Rezep­te, mit denen man der Hit­ze trot­zen kann.

Gur­ke mit Dill

Pro Per­son:

150 g bis 200 g Gurke

1 EL Zitronensaft

Salz, Pfef­fer

eini­ge Zwei­ge Dill

2 – 3 EL Joghurt oder Sauerrahm

nach Belie­ben: 1 klei­ne Zehe Knoblauch

Zube­rei­tung:

Gur­ke waschen, in fei­ne Schei­ben schnei­den. Mit Zitro­nen­saft beträu­feln, etwas Salz und Pfef­fer dazu. Dill waschen und klein schnei­den. Joghurt oder Sau­er­rahm und den geschäl­ten, klein­ge­schnit­te­nen Knob­lauch unter die Gur­ken­schei­ben mischen.

Tipp: Die­ses Rezept eig­net sich auch für Zucchini.

Zood­les mit Tomate*

Pro Per­son:

150 g Zucchini

1 EL Olivenöl

100 g Cocktail-Tomaten

75 g pas­sier­te Tomaten

1 TL Kräuterfrischkäse

Salz, Pfef­fer

nach Belie­ben: Knob­lauch und Kräu­ter wie Basi­li­kum, Ore­ga­no, Thymian

Zube­rei­tung:

Zuc­chi­ni put­zen und mit einem Spi­ral­schnei­der („Spa­ghet­ti“) oder Spar­schä­ler („Taglia­tel­le“) in Strei­fen schnei­den. Öl in einer beschich­te­ten Pfan­ne erhit­zen und die Zuc­chi­ni­strei­fen hin­ein­ge­ben. Cock­tail-Toma­ten waschen, hal­bie­ren, mit den pas­sier­ten Toma­ten dazu­ge­ben und alles weni­ge Minu­ten dün­sten. Mit Frisch­kä­se, Salz, frisch gemah­le­nem Pfef­fer, Knob­lauch und Kräu­tern würzen.

*Zood­les ist der – inzwi­schen gän­gi­ge – Begriff für Nudeln (engl. Nood­les) aus Zucchini.