TSV Mel­ken­dorf – Damen, Lan­des­li­ga 2

TSV Mel­ken­dorf – TC Grün-Weiß Bay­reuth II 4 : 5 – Knap­pe Nie­der­la­ge der ersten Damen aus Melkendorf

Die Damen aus Mel­ken­dorf hat­ten am Sonn­tag den Tabel­len­füh­rer der Lan­des­li­ga 2 Nord-Ost zu Gast. Die Bay­reu­ther sind aktu­ell noch unge­schla­gen und muss­ten inner­halb der Sai­son nur 9 Match­punk­te abge­ben. Die Macht­ver­hält­nis­se in die­ser Par­tie sind also klar ver­teilt. Die ersten Ein­zel die­ses Matches zeig­ten dies aber nicht so deut­lich. Pau­la Isert muss sich gegen eine star­ke Bay­reu­the­rin geschla­gen geben und auch Anna Pau­li kann kei­nen Punkt für die Heim­mann­schaft erkämp­fen. Liz­zy Eggers­dor­fer holt an Posi­ti­on 4 mit einer star­ken Lei­stung den ersten Punkt des Tages. In der zwei­ten Run­de der Ein­zel zeigt sich ein ähn­li­ches Bild. Hier müs­sen sich Fran­zi Schmid und Lui­se Heckel geschla­gen geben. Sven­ja Schütz hält die Mel­ken­dor­fer Hoff­nun­gen noch am Leben und holt einen wich­ti­gen Punkt zum 2:4. Die Mel­ken­dor­fer Damen müs­sen also alle 3 Dop­pel gewin­nen, um den Spiel­tag noch zu dre­hen. Die Duos Schmid/​Küfner und Isert/​Schütz kön­nen über­zeu­gen und sie­gen gegen die Bay­reu­ther Kon­kur­ren­tin­nen. Das Dop­pel Heckel/​Pauli konn­te lei­der trotz star­ker Lei­stung nicht den gewünsch­ten fünf­ten Punkt für den Heim­sieg sichern. Damit blei­ben die Gäste auch an die­sem Spiel­tag unge­schla­gen. Die Mel­ken­dor­fer sind auf Tabel­len­platz 4 und damit im siche­ren Mit­tel­feld der Liga. Das näch­ste Spiel fin­det kom­men­den Sonn­tag gegen den TC Zeil auf der Mel­ken­dor­fer Ten­nis­an­la­ge statt.

Schmid – Albrecht 0:6, 4:6; Isert – Derow­ski 3:6, 4:6; Schütz – Kurza­wa 6:2, 6:7, 10:5; Eggers­dor­fer – Fran­cis 7:5, 6:2; Heckel- Schau­cher 4:6, 2:6; Pau­li – Zun­del 3:6, 1:6

Isert/​Schütz – Derowski/​Francis 6:1, 6:1; Schmid/​Küfner – Albrecht/​Schaucher 6:2, 5:7, 10:8; Heckel/​Pauli – Kurzawa/​Zundel 1:6, 1:6

TSV Mel­ken­dorf – Her­ren, Lan­des­li­ga 1

TB Erlan­gen – TSV Mel­ken­dorf 8 : 1 – Den­nis Seitz lie­fert den Ehren­punkt bei Nie­der­la­ge der Melkendorfer

Nach der Pfingst­pau­se stand ein Aus­wärts­spiel gegen den TB Erlan­gen auf dem Spiel­plan der Mel­ken­dor­fer. Kei­ne leich­te Auf­ga­be, denn der TB Erlan­gen steht an der Tabel­len­spit­ze der Lan­des­li­ga Nord-Ost. Sie gehen des­we­gen auch als Favo­rit in das Ren­nen. In der ersten Run­de der Ein­zel konn­ten Sie die­sem Sta­tus bereits gerecht wer­den. Tobi­as Küf­ner, Max Anger­mann und Lukas Küf­ner muss­ten sich Ihren Geg­nern deut­lich geschla­gen geben. In der zwei­ten Run­de der Ein­zel konn­ten die Gäste etwas mehr ent­ge­gen­brin­gen. Mario Küf­ner kann in einem stär­ke­ren zwei­ten Satz auf Augen­hö­he mit dem Erlan­ger spie­len. Am Ende hat die­ser das Spiel­glück auf sei­ner Sei­te. Luca Pon­gratz führt im zwei­ten Satz kurz­zei­tig mit 4:1, der Erlan­ger kann aber noch­mal einen Gang hoch­schal­ten und gewinnt den zwei­ten Satz sou­ve­rän mit 6:4. Den­nis Seitz sorgt dann noch für den Ehren­punkt in den Ein­zeln. Er kämpft sich im Match­tie­break zum Sieg und bleibt damit in die­ser Sai­son ungeschlagen.

Nach 5:1 nach den Ein­zeln sind die Dop­pel nur noch Ergeb­nis­kor­rek­tur. Doch auch hier über­zeugt der Favou­rit. Alle Mel­ken­dor­fer Duos müs­sen sich in zwei Sät­zen geschla­gen geben. Nach dem Spiel­tag fin­den sich die Mel­ken­dor­fer immer noch auf einem star­ken 4. Platz der Tabel­le wie­der und kön­nen Mann­schaf­ten wie den TC Weiß-Blau Würz­burg III und MTV Bam­berg hin­ter sich las­sen. Das näch­ste Spiel fin­det kom­men­den Sonn­tag auf der Anla­ge des MTV Bam­berg statt.