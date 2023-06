Son­nen­wend­feu­er Fei­er gemein­sam mit der Priv. Schüt­zen­ge­sell­schaft Mürz­zu­schlag aus der Steiermark

Das Som­mer­an­fangs­schie­ßen auf der Schieß­an­la­ge in Wei­chen­ge­reuth ist einer der jähr­lich statt­fin­den­den tra­di­tio­nel­len Höhe­punk­te bei der Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg 1354 e.V.

Eine bun­te Schaar an Schüt­zen­schwe­stern und ‑brü­dern tra­fen sich unter frei­em Him­mel in gesel­li­ger Run­de mit ihren Fami­li­en. Auch der Pro­tek­tor des Ver­eins sowie des Deut­schen Schüt­zen­bun­des, Andre­as Prinz von Sach­sen-Coburg und Gotha kam ger­ne, um mit sei­nen Schüt­zen zu fei­ern. Natür­lich durf­te bei solch einer Festi­vi­tät, neben Hei­ter­keit und Froh­sinn, auch der Sport nicht zu kurz kom­men. Eine ruhi­ge Hand und ein siche­res Auge sowie eine gute Por­ti­on Glück sind für den begehr­ten Wan­der­po­kal der Garant.

Seit über 100 Jah­ren in Schüt­zen­treue fest zusam­men­ste­hen über Gren­zen hinweg

Der Alt­stadt­rat, Schüt­zen­bru­der Man­fred Jen­ke stif­te­te für die­sen Wett­streit vor über 30 Jah­ren den begehr­ten Preis. In die­sem Jahr war eine Dele­ga­ti­on der Priv. Schüt­zen­ge­sell­schaft Mürz­zu­schlag in der Stei­er­mark (Öster­reich) zu Besuch und natür­lich mit von der Par­tie. Seit mitt­ler­wei­le 101 Jah­ren ver­bin­det die bei­den Ver­ei­ne ein enges Band der Freund­schaft. Bei ihrem Besuch in der Veste Stadt anläss­lich des Jubi­lä­ums gewann Rupert Halm­dienst, der 1. Schüt­zen­mei­ster und somit erst­mals in der Geschich­te ein Mürz­zu­schla­ger im letz­ten Jahr den Wan­der­po­kal. Die­ser wan­der­te für ein Jahr mit nach Öster­reich. Natür­lich ließ es auch der Titel­ver­tei­di­ger nicht neh­men und kam extra ange­reist, um die Her­aus­for­de­rung anzunehmen.

In die­sem Jahr gewann Rein­hard Mohr, der 2. Schüt­zen­mei­ster der SG Coburg den Wan­der­po­kal vor Ste­fan Scho­ber und dem 3. plat­zier­ten Andre­as Lin­de­mann. Den 4. Platz sicher­te sich mit hauch­dün­nem Abstand Jung­schüt­ze Fritz Wal­deck. „Beim gest­ri­gen Aus­flug mit unse­ren Brü­dern und Schwe­stern aus der Stei­er­mark nach Würz­burg sprang offen­bar das Sie­ger­gen auf mich über“ scherzt Mohr. „Umso mehr freue ich mich, unse­re tra­di­ti­ons­rei­che Tro­phäe heu­te wie­der nach Coburg zurück­ge­won­nen zu haben“.

Damit auch die klei­nen Gäste auf ihre Kosten kamen, konn­ten die­se erst­mals ihre Ziel­fer­tig­kei­ten mit Pfeil und Bogen auf die Pro­be stellen.

Georg Wim­mer, der Ober­schüt­zen­mei­ster der Priv. Schüt­zen­ge­sell­schaft Mürz­zu­schlag nutz­te die Gele­gen­heit, und lud spon­tan alle Schüt­zen auf einen Gegen­be­such im kom­men­den Jahr in die Stei­er­mark ein.