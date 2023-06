OB in Jena: DDR-Volks­auf­stand jähr­te sich zum 70. Mal

Erlan­gens Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik nahm auf Ein­la­dung sei­nes Amts­kol­le­gen Tho­mas Nitz­sche ver­gan­ge­nen Sams­tag in der Part­ner­stadt Jena an der zen­tra­len Gedenk­ver­an­stal­tung des Frei­staa­tes Thü­rin­gen zum 70. Jah­res­tag des Volks­auf­stan­des in der DDR teil. Nach der Kranz­nie­der­le­gung am Denk­mal für die Opfer der kom­mu­ni­sti­schen Dik­ta­tur beton­te Janik die Bedeu­tung die­ses Tages für die fried­li­che Revo­lu­ti­on und wünsch­te sich eine inten­si­ve­re Beschäf­ti­gung mit dem The­ma an den Schu­len. Wie das gehen könn­te, zeig­te am Sams­tag das Otto-Schott-Gym­na­si­um, das einen Zeit­zeu­gen aus Erlan­gen, Hans-Joa­chim Preuß, wäh­rend des Fest­ak­tes im Histo­ri­schen Rat­haus befrag­te. In Schle­si­en 1934 gebo­ren, fand der spä­te­re Vater von Erlan­gens frü­he­rer 3. Bür­ger­mei­ste­rin Eli­sa­beth Preuß 1945 in Jena sei­ne neue Hei­mat, mach­te hier Abitur und nahm vor 70 Jah­ren an den Pro­te­sten gegen das SED-Régime teil. 1957 ver­ließ er dann nach sei­nem Maschi­nen­bau­stu­di­um in Dres­den als „Repu­blik­flücht­ling“ die „Ost­zo­ne“ und grün­de­te 1960 in Erlan­gen sei­ne Fami­lie, die bis heu­te enge Ver­bin­dun­gen zur Ver­wandt­schaft an der Saa­le pflegt.

Am Nach­mit­tag stand der Gast aus der Part­ner­stadt Rede und Ant­wort nach einer Film­vor­füh­rung ) der Geschichts­werk­statt Jena.

Besuch in Bozen „eine Herzensangelegenheit“

Ein voll­be­setz­ter Rei­se­bus mach­te sich am Frei­tag auf den Weg in die Süd­ti­ro­ler Part­ner­stadt Bozen. Zu der Bür­ger­rei­se hat­te der Erlan­ger Stadt­ver­band Kul­tur ein­ge­la­den, um am Sams­tag an einem Tref­fen mit Chö­ren und Tanz­ensem­bles und am Sonn­tag an der Herz-Jesu-Pro­zes­si­on in der Part­ner­stadt teil­zu­neh­men. 50 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wur­den am Sams­tag von den Bür­ger­mei­stern Jörg Vol­leth und Luis Wal­cher begrüßt. Noch bis Mitt­woch dau­ert die Rei­se, die den frän­ki­schen Gästen die Mög­lich­keit gibt, Land und Leu­te in und um Bozen bes­ser ken­nen­zu­ler­nen. Plä­ne für einen inten­si­ve­ren Aus­tausch zwi­schen Kul­tur­grup­pen bei­der Städ­te gibt es bereit.

Gewäs­ser­qua­li­tät: Neu­er Mess­an­hän­ger in der Städteachse

Die Gewäs­ser­qua­li­tät in den drei gro­ßen Fließ­ge­wäs­sern des Groß­raums Nürnberg/​Fürth/​Erlangen/​Schwabach kann künf­tig mit einem spe­zi­el­len Anhän­ger – leich­ter und mit weni­ger Per­so­nal­ein­satz – gemes­sen wer­den. Die Pro­be­nah­me kann nun auto­ma­ti­siert auch über län­ge­re Zeit­räu­me statt­fin­den. Damit sind wesent­lich aus­sa­ge­kräf­ti­ge­re Ergeb­nis­se zur Gewäs­ser­qua­li­tät möglich.

Sowohl die orts­fe­sten Mess­sta­tio­nen als auch der neue Anhän­ger wur­den durch die Arbeits­ge­mein­schaft Gewäs­ser­schutz obe­re Reg­nitz beschafft und betrie­ben. Die ARGE Gewäs­ser­schutz ist ein Zusam­men­schluss der Städ­te Nürn­berg, Fürth, Erlan­gen und Schwa­bach. Die­se vor über 30 Jah­ren ins Leben geru­fe­ne inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit hat­te von Anfang an die Ver­bes­se­rung der Gewäs­ser­gü­te im Bereich der Städ­te­ach­se zum Ziel. Seit 1988 füh­ren die vier Städ­te auf­grund was­ser­recht­li­cher Vor­ga­ben gemein­sa­me Fließ­ge­wäs­ser­un­ter­su­chun­gen durch und tra­gen damit aktiv zur Ver­bes­se­rung der Was­ser­qua­li­tät und zum Erhalt unse­res Öko­sy­stems bei. Die erho­be­nen Daten stel­len wich­ti­ge Ent­schei­dungs­grund­la­gen und eine Art Früh­warn­sy­stem dar.

Ergän­zend zu den Mes­sun­gen der staat­li­chen Gewäs­ser­be­wirt­schaf­tung gibt es drei orts­fe­ste Sta­tio­nen. Sie lie­fern rund um die Uhr Mess­wer­te zur Gewäs­ser­be­la­stung (wie zum Bei­spiel durch Nitrat und Phos­phat) und zu phy­si­ka­li­schen Para­me­tern (unter ande­rem Tem­pe­ra­tur, Sau­er­stoff­ge­halt und Trü­bung). Die Ergeb­nis­se aus den orts­fe­sten Sta­tio­nen fin­den Ergän­zung durch Pro­be­nah­men an zusätz­li­chen Stel­len im Gewäs­ser. Pro­ble­ma­tisch war hier bis­her der per­so­nel­le Auf­wand und die sich dar­aus erge­ben­de Beschrän­kung auf stich­pro­ben­ar­ti­ge Messungen.

Mess­wer­te aus den Sta­tio­nen kön­nen im Inter­net unter www​.nuern​berg​.de/​i​n​t​e​r​n​e​t​/​u​m​w​e​l​t​d​a​t​e​n​/​f​l​i​e​s​s​g​e​w​a​e​s​s​e​r​.​h​tml abge­ru­fen wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur ARGE Gewäs­ser­schutz gibt es unter www​.nuern​berg​.de/​i​n​t​e​r​n​e​t​/​s​u​n​/​a​r​g​e​s​t​a​r​t​.​h​tml.

HFPA befasst sich mit kosten­frei­en ÖPNV in der Innenstadt

Der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss (HFPA) des Stadt­rats kommt am Mitt­woch, 21. Juni, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Rat­haus (1. OG, Rats­saal) zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen ab 16:15 Uhr die Durch­füh­rung eines Rats­be­geh­rens zur Fra­ge­stel­lung „Rea­li­sie­rung der Stadt-Umland-Bahn“. Außer­dem geht es um den Per­so­nal­be­richt 2022, den 50. Geburts­tag des Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rats, Mit­tel­be­reit­stel­lun­gen für den Umbau der Kreu­zung Am Europakanal/​Dorfstraße, ein Gut­ach­ten für ein Pilot­pro­jekt zur Ein­füh­rung einer kosten­frei­en Innen­stadt­zo­ne für den Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV) im kom­men­den Jahr sowie das Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekt „Vom Groß­park­platz zur Regnitzstadt“.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Sit­zungs­un­ter­la­gen gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

„ARE­NA-Festi­val” steht unter dem Mot­to „Cha­os”

Zur Eröff­nung des ARE­NA-Festi­vals, das von Mitt­woch bis Sonn­tag, 21. bis 25. Juni, andau­ert, spricht am Mitt­woch­abend Kul­tur­re­fe­ren­tin Anke Stei­nert-Neu­wirth. Im Expe­ri­men­tier­thea­ter (Alt­stadt­markt­pas­sa­ge) wird zuerst das Eröff­nungs­stück „Rau­schen“ (18:00 Uhr) gezeigt, bevor es ein Eröff­nungs­kon­zert (20:00 Uhr) samt Emp­fang gibt. Das stu­den­tisch orga­ni­sier­te ARE­NA Festi­val prä­sen­tiert in Erlan­gen bereits seit über 30 Jah­ren unter­schied­li­che Spiel­ar­ten und For­ma­te der Per­for­mance-Kunst sowie des Tanz- und Kör­per­thea­ters. Aus­rich­ter ist der Ver­ein ARE­NA – der jun­gen Kün­ste e. V. Das kom­plet­te Pro­gramm gibt es im Inter­net unter www​.are​na​-festi​val​.de

Carl-Korth-Insti­tut fei­ert 45. Geburtstag

Das Carl-Korth-Insti­tut Arbeits- und Gesund­heits­schutz GmbH in der Raths­ber­ger Stra­ße fei­ert am Don­ners­tag, 22. Juni, sei­nen 45. Geburts­tag. Bei einem Fest­akt über­bringt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik die Glück­wün­sche der Stadt – einer der ersten „Kun­den“ des Insti­tuts vor 45 Jahren.

Bür­ger­mei­ster bei Sommerfest

Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth besucht das Som­mer­fest der Schult­heiß Pro­jekt­ent­wick­lung AG am Don­ners­tag, 22. Juni. Ein Fach­vor­trag beschäf­tigt sich dabei mit „Woh­nen und Leben in der Zukunft“.

Don­ners­tag, 22. Juni 2023, 17:00 Uhr, Rat­haus, 1. OG, Rats­saal Nach­hal­tig­keits­bei­rat trifft sich Der Nach­hal­tig­keits­bei­rat der Stadt kommt am Don­ners­tag, 22. Juni, um 17:00 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det im Rats­saal des Rat­hau­ses statt. Nach Berich­ten aus den Foren geht es u.a. um Haus­halts­an­trä­ge sowie der Beru­fung eines neu­en Mit­glieds für das Indu­strie- und Han­dels­kam­mer-Gre­mi­um und einer neu­en Stell­ver­tre­tung für die Stu­die­ren­den­ver­tre­tung der Uni. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Sit­zungs­un­ter­la­gen gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Wirt­schafts­re­fe­rent bei Fest­ver­an­stal­tung in Nürnberg

Die Fest­ver­an­stal­tung des Schöl­ler For­schungs­zen­trums für Wirt­schaft und Gesell­schaft in Nürn­berg besucht Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel. Sie fin­det am Don­ners­tag, 22. Juni, im Muse­um Indu­strie­kul­tur statt.

Beu­gel bei VR-Bank-Vertreterversammlung

Für die Stadt Erlan­gen nimmt Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel am Diens­tag, 20. Juni, in Nürn­berg an der Ver­tre­ter­ver­samm­lung der VR Bank Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg eG teil. Sie fin­det im Ger­ma­ni­schen Natio­nal­mu­se­um teil.

„Fête de la Musi­que“ lädt am Mitt­woch ein

Eine von Musik erfüll­te Stadt? Das gibt es am Mitt­woch, 21. Juni, dem Tag der „Fête de la Musi­que“. Mehr als 500 Städ­te auf der gan­zen Welt begrü­ßen den Som­mer mit Musik nach der fran­zö­si­schen Tra­di­ti­on, die 1982 ins Leben geru­fen wur­de. Auch Erlan­gen wird am Mitt­woch wie­der sei­ne Alt­stadt zum Klin­gen brin­gen mit elf Bands aus Frank­reich – u.a. der fran­zö­si­schen Part­ner­stadt Rennes – Fran­ken sowie der tür­ki­schen Part­ner­stadt Beşik­taş. Bereits am Diens­tag­abend bie­tet ab 20:30 Uhr ein Elek­tro-DJ-Set von Trish im Food­klub einen klei­nen Vor­ge­schmack an. Die „Fête de la Musi­que“ bie­tet eine Büh­ne für alle Musik­sti­le und bringt alle Gene­ra­tio­nen zusam­men. Das voll­stän­di­ge Pro­gramm mit wei­te­ren Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter https://fête-erlangen.de/. Ver­an­stal­ter sind das deutsch-fran­zö­si­sche Insti­tut sowie die Stadt Erlangen.

Work­shop: „Urban Far­ming“ kennenlernen

Wäh­rend der Fami­li­en­TOU­Ren lädt das Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen der Stadt zu einem Work­shop auf den Zukunft­s­acker an der Steu­dach­er Stra­ße bei Büchen­bach ein. Groß und Klein erwar­tet am Sams­tag, 24. Juni, von 10:00 bis 12:00 Uhr eine Ein­füh­rung in das Pro­jekt, einen Rund­gang und gemein­sa­mes Aktiv­wer­den. Als Lohn für das ®Ackern gibt es eine klei­ne Por­ti­on Gemü­se zum Ver­na­schen oder für die Küche Zuhau­se. Wer mag, kann auch die (Wild)bienen sehen, der Acker­coach zeigt sie. Teil­neh­men kön­nen Kin­der jeden Alters mit Eltern oder Begleitpersonen.

Eine Anmel­dung (per E‑Mail umweltbildung@​stadt.​erlangen.​de) ist nötig.

Stet­ti­ner und Mari­en­ba­der Stra­ße: Fahr­bahn­decken­erneue­run­gen beginnen

Zwei Maß­nah­men im Rah­men des Fahr­bahn­decken­sa­nie­rungs­pro­gramms begin­nen am Mon­tag, 26. Juni: Die Stet­ti­ner und die Mari­en­ba­der Stra­ße (Erlan­gen-Süd) erhal­ten eine neue Deck­schicht. Gesperrt ist zum einen der Bereich zwi­schen Lie­gnit­zer und Gör­lit­zer Stra­ße (inklu­si­ve Zufahrt Tief­ga­ra­ge Haus­num­mern 1–5) sowie zwi­schen der Lie­gnit­zer und der Stet­ti­ner Stra­ße. Die Arbei­ten sol­len bis Diens­tag, 18. Juli, bzw. Frei­tag, 4. August, abge­schlos­sen sein. Die Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr. Bei den Fahr­bahn­decken­erneue­run­gen wird Deck­schicht aus Asphalt abge­fräst, Aus­bes­se­run­gen an Auf­gra­bun­gen und Ent­wäs­se­rungs­lei­tun­gen durch­ge­führt, Ein­bau­ten ange­passt, teil­wei­se Rand­ein­fas­sun­gen und Geh­we­ge erneu­ert sowie eine neue Asphalt­deck­schicht inkl. Mar­kie­rung hergestellt.

Stra­ßen­sper­rung wegen Sonnwendfeuer

Wegen der Sonn­wend­fei­er in Büchen­bach auf dem Grund­stück an der Kern­berg­stra­ße kommt es am Frei­tag, 23. Juni, zu Sper­run­gen. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, ist die Kern­berg­stra­ße zwi­schen Ade­nau­er­ring und Dorf­stra­ße nicht befahr­bar. Die Sper­rung gilt von 18:00 bis 24:00 Uhr.

Beflag­gung zum Tag der Heimat“

Aus Anlass des „Tages der Hei­mat“ und in Über­ein­stim­mung mit dem natio­na­len Gedenk­tag für die Opfer von Flucht und Ver­trei­bung hat der Baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent für Diens­tag, 20. Juni, die Beflag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de ange­ord­net. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an.