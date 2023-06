Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­rad aus Fahr­rad­stän­der entwendet

COBURG. Ein Fahr­rad mit einem Zeit­wert von 250 Euro ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Zwei­rad­dieb am Sonn­tag­nach­mit­tag in Coburg.

In der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr stell­te eine 16-Jäh­ri­ge ihr Fahr­rad an einem Fahr­rad­stän­der im Kano­nen­weg ab. Das Moun­tain­bike der Mar­ke Scott mit blau/​schwarzer Lackie­rung sicher­te sie mit einem Spi­ral­schloss. Bei ihrer Rück­kehr fehl­te das Zwei­rad samt Schloss.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Unbe­kann­ter beschä­digt Klein­trans­por­ter und flüchtet

Kulm­bach Ein unbe­kann­ter Täter ver­ur­sach­te am Sams­tag zwi­schen 11:30 und 18:00 Uhr Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000,- Euro an einem gepark­ten Klein­trans­por­ter, der in der Karl-Jung-Stra­ße geparkt war. Im Anschluss flüch­te­te die Per­son uner­kannt, wobei der rote Ford mit Krat­zern im Heck­be­reich zurück­blieb. Die Poli­zei bit­tet nun um Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher unter der Num­mer 09221/6090.