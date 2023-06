Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein 44-jäh­ri­ger Mann woll­te am Mon­tag­früh, kurz nach 09.30 Uhr, aus einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt eine Fla­sche Vod­ka, ver­steckt in der Jog­ging­ho­se, aus dem Laden schmug­geln. Der Alko­hol hat einen Wert von 8 Euro.

Dieb­stahl von drei Sturzhelmen

BAM­BERG. Aus einer unver­sperr­ten Gara­ge im Stadt­teil Gau­stadt in der Jung­kreut­stra­ße wur­den zwi­schen 15.06.2023 und 18.06.2023 zwei Motor­rad­hel­me und ein Roll­er­helm im Gesamt­wert von knapp 200 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Ein­fah­ren vom Mar­ga­re­ten­damm in die Lich­ten­hai­de­stra­ße miss­ach­te­te am Mon­tag­mit­tag ein Citro­en-Fah­rer das Stopp-Schild, wes­halb er gegen eine vor­fahrts­be­rech­tig­te Pedelec-Fah­re­rin stieß, die auf die Fahr­bahn stürz­te. Dadurch zog sich die Frau Krat­zer und Schürf­wun­den zu, wes­halb sie ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den muss­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 200 Euro.

BAM­BERG. Beim Ein­fah­ren in den Kreis­ver­kehr am Wil­helms­platz in Rich­tung Mari­en­brücke über­sah am Mon­tag­mit­tag, kurz nach 14.00 Uhr, ein VW-Fah­rer einen Rad­fah­rer, der des­we­gen stürz­te und sich eine leich­te Fuß­ver­let­zung zuge­zo­gen hat­te. An Auto und Fahr­rad ist Gesamt­sach­scha­den in Höhe von etwa 800 Euro entstanden.

BAM­BERG. Beim Rechts­ab­bie­gen von der See­hof­stra­ße auf die Haupts­moor­stra­ße über­sah am Mon­tag, kurz vor 16.00 Uhr, ein VW-Fah­rer einen 8‑jährigen Rad­fah­rer, der dort mit sei­nem Fahr­rad die Fuß­gän­ger­am­pel über­que­ren woll­te. Glück­li­cher­wei­se wur­de der Jun­ge nicht schwer ver­letzt, er hat­te ledig­lich Knie­schmer­zen und erlitt einen Schock. Am Kin­der­fahr­rad ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 20 Euro entstanden.

40-jäh­ri­ger Rad­fah­rer hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, kurz vor 21.30 Uhr, wur­de in der Hall­stadter Stra­ße ein 40-jäh­ri­ger Rad­fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei weh­te den Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Ein Alko­hol­test erbrach­te bei ihm 2,10 Pro­mil­le, wes­halb er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

51-Jäh­ri­ger prellt Zeche in Speiselokal

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend, kurz nach 21.00 Uhr, wur­de die Poli­zei in ein Spei­se­re­stau­rant in der Bam­ber­ger Innen­stadt geru­fen, weil dort ein 51-jäh­ri­ger Mann für fast 24 Euro geges­sen und getrun­ken hat­te und dann sei­ne Rech­nung nicht bezah­len konn­te. Er muss sich jetzt wegen Zech­be­trugs straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei fin­det bei 35-Jäh­ri­gen Crystal

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh, kurz nach 03.00 Uhr, wur­de in der Inne­ren Löwen­stra­ße ein 35-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Wäh­rend der Über­prü­fung des Man­nes tauch­te bei die­sem eine gerin­ge Men­ge Cry­stal auf, was von der Poli­zei beschlag­nahmt wur­de. Der Mann wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Auto ange­fah­ren und geflüchtet

HIRSCHAID. Am Mon­tag um 16:15 Uhr park­te eine Frau ihren PKW wäh­rend des Ein­kau­fes bei einem Super­markt in der Löser­stra­ße. Bis sie wie­der kurz dar­auf zurück­kehr­te, hat ein Unbe­kann­ter den PKW ange­fah­ren und ist vom Unfall­ort geflüch­tet. Am Heck des PKW ent­stand ein Sach­scha­den von unge­fähr 4.000 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel. 0951/9129–310.

Van­da­lis­mus durch unbe­kann­ten Täter am Fahrrad

HIRSCHAID. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag hat ein unbe­kann­ter Täter ein Fahr­rad in der Jura­stra­ße neben der Bus­hal­te­stel­le beschä­digt. Vom oran­ge­far­be­nen Fahr­rad der Mar­ke Cube wur­de der Sat­tel und Zube­hör ent­wen­det und Anbau­tei­le ver­bo­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den von unge­fähr 700 Euro.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel. 0951/9129–310 zu melden.

Am Geburts­tag unter Alko­hol­ein­fluss Zaun angefahren

POMMERSFELDEN/LIMBACH. Am Mon­tag gegen 17:40 Uhr hat ein 35-jäh­ri­ger LKW-Fah­rer einen Zaun im Gewer­be­ge­biet ange­fah­ren und einen Sach­scha­den von unge­fähr 200 Euro ver­ur­sacht. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab einen Wert von rund 2,8 Pro­mil­le. Eine Blut­ent­nah­me muss­te ange­ord­net wer­den und wur­de im Kran­ken­haus durch­ge­führt. Wei­ter wur­de der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt und der Mann zur Anzei­ge gebracht. Er wur­de auf­grund sei­nes betrun­ke­nen Zustan­des in Gewahr­sam genom­men und durf­te sei­nen Geburts­tag im Haft­raum verbringen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Drei Men­schen bei Unfall auf der A70 leicht verletzt

Scheß­litz. Am Sonn­tag­vor­mit­tag fuhr der 47-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth. Bei Scheß­litz wech­sel­te er zum Über­ho­len vom rech­ten auf den lin­ken Fahr­strei­fen. Dabei sah er lei­der nicht rich­tig nach hin­ten und über­sah einen Mer­ce­des mit 51-jäh­ri­gem Fah­rer. Die­ser konn­te trotz Voll­brem­sung und Aus­weich­ma­nö­ver einen Zusam­men­stoß lei­der nicht mehr ver­mei­den. Durch die­sen wur­de der Mer­ce­des-Fah­rer, sowie des­sen 51-jäh­ri­ger Bei­fah­rer und auch die 47-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin des Unfall­ver­ur­sa­chers leicht ver­letzt. Der Gesamt­scha­den an den Autos wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Mer­ce­des über­schlägt sich nach Abkom­men von der Fahr­bahn, Fah­rer verletzt

Hirschaid. Am spä­ten Mon­tag­abend fuhr der 27-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des auf der A73 in Rich­tung Suhl. Auf Höhe Hirschaid kam er aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn ab und streif­te ein Ver­kehrs­zei­chen vor der Aus­fahrt. Er kam zurück auf die Fahr­bahn, geriet aber ins Schleu­dern, fuhr schließ­lich eine Böschung hin­auf und über­schlug sich dabei. Der Mer­ce­des kam schließ­lich auf dem Dach lie­gend abseits der Fahr­bahn zum Lie­gen. Der jun­ge Mann konn­te sich selbst aus dem Innen­raum befrei­en und kam leicht­ver­letzt mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Der Mer­ce­des ist wohl Total­scha­den und muss­te abge­schleppt wer­den. Ins­ge­samt wird der Sach­scha­den auf ca. 35.000 Euro geschätzt. Die Ver­kehrs­po­li­zei bedankt sich bei den frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren But­ten­heim und Sei­gen­dorf für den Einsatz.

Unter Dro­gen­ein­fluss auf dem E‑Scooter unterwegs

Bam­berg. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei in der Bam­ber­ger Innen­stadt ein 18-jäh­ri­ger Mann auf, der auf einem der städ­ti­schen Miet-E-Scoo­ter unter­wegs war. Der jun­ge Mann zeig­te bei der Kon­trol­le meh­re­re dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Da er sich aber sicher war, kei­ne Dro­gen kon­su­miert zu haben, wil­lig­te er einen frei­wil­li­gen Alko­test ein, wel­cher aller­dings posi­tiv auf THC anschlug. Eine Blut­ent­nah­me blieb somit obli­ga­to­risch und er muss­te in die­ser Nacht sei­nen Weg anschlie­ßend zu Fuß fort­set­zen. Ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen des zu unter­stel­len­den Dro­gen­be­sit­zes und ein Buß­geld­ver­fah­ren mit Fahr­ver­bot wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Auf E‑Scooter unter Dro­gen­ein­fluss unterwegs

BAY­REUTH. Unter Dro­gen­ein­fluss nahm am Mon­tag­nach­mit­tag ein Mann mit sei­nem E‑Scooter am Stra­ßen­ver­kehr teil. Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth been­de­ten die Fahrt und lei­te­ten Ermitt­lun­gen ein.

Kurz nach 16.30 Uhr geriet der 37-Jäh­ri­ge in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Der Mann zeig­te deut­li­che Anzei­chen von Dro­gen­kon­sum, was ein Schnell­test vor Ort auch bestä­tig­te. Der Ver­kehrs­sün­der muss­te eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen. Ihn erwar­ten jetzt ein emp­find­li­ches Buß­geld, ein Fahr­ver­bot sowie ein Ein­trag im Fahr­eig­nungs­re­gi­ster in Flensburg.

Die Poli­zei weist dar­auf hin, dass E‑Scooter als Kraft­fahr­zeu­ge klas­si­fi­ziert sind und somit die gesetz­li­chen Gren­zen zum Alko­hol- und Dro­gen­kon­sum greifen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Han­dy verschwunden

Eber­mann­stadt. Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch ließ gegen 15.30 Uhr eine 15-jäh­ri­ge Schü­le­rin ihr grü­nes Han­dy im Wert von 1000 Euro im Schul­bus auf der Linie vom Bus­bahn­hof Eber­mann­stadt nach Eggols­heim lie­gen. Nach­dem sie ihren Ver­lust kur­ze Zeit spä­ter bemerk­te, wur­de sofort beim Bus­un­ter­neh­men nach­ge­fragt, ob es auf­ge­fun­den wur­de. Doch das Han­dy blieb ver­schwun­den. Es ist zu ver­mu­ten, dass eine mit­fah­ren­de Per­son das Mobil­te­le­fon der Mar­ke Gala­xy S 22+ an sich genom­men und den Fund nicht abge­ge­ben hat. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Fund­un­ter­schla­gung auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Unfall­flucht

Igens­dorf. Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch beob­ach­te­te ein unbe­kann­ter Zeu­ge auf dem Park­platz eines Super­markts im Aubach­weg einen schwe­ren Lkw, des­sen Fah­rer über meh­re­re Bord­stei­ne fuhr und die Stei­ne ver­drück­te. Im Anschluss fuhr der Brum­mi­fah­rer davon, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Dem Dis­coun­ter ent­stand ein Scha­den in Höhe von 1000 Euro. Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se. Ins­be­son­de­re möch­te sich der unbe­kann­te Mit­tei­ler mit der Poli­zei Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung setzen.

Van­da­lis­mus an der Schule

Igens­dorf. Die Rek­to­rin der Grund­schu­le Igens­dorf teil­te am Mon­tag­mor­gen einen Van­da­lis­mus auf ihrem Gelän­de mit.

Über das Wochen­en­de trie­ben sich bis­her unbe­kann­te Per­so­nen in der Schul­an­la­ge her­um. Dabei stach ihnen ein Klang­spiel aus Holz, dass die Grund­schü­ler kre­iert haben, ins Auge. Aus Über­mut ris­sen die Van­da­len den Quer­bal­ken, an dem die Klang­scha­len hin­gen, her­un­ter und zer­stör­ten somit das ‚Kunst­werk‘ der ABC-Schützen.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen dahin­ge­hend zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Herolds­bach. Im Zeit­raum vom 12.06.2023 bis 19.06.2023 wur­de in der Unte­ren Haupt­stra­ße 2 die Haus­fas­sa­de und das Schild einer Apo­the­ke durch einen unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ange­fah­ren. Der Scha­den wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Wer kann Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher geben? (Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, Tel. 09191/7090–0)

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Gar­ten­mau­er beschä­digt – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Mon­tag in der Zeit zwi­schen 13:00 und 16:00 Uhr wur­de in Ober­lang­heim, An der Schwe­den­schan­ze, eine Gar­ten­mau­er beschä­digt. Hier­bei wur­de die­se durch unbe­kann­te Täter mit unbe­kann­tem Fahr­zeug so stark beschä­digt, dass die Mau­er zum Teil nach innen auf das Grund­stück ein­ge­fal­len ist. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen zur Beschä­di­gung gemacht haben, oder der Ver­ur­sa­cher selbst, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.