Gut ver­netzt für älte­re Men­schen und Men­schen mit Behinderung

Bestehen­de Nach­bar­schafts­hil­fen ken­nen­ler­nen und Anre­gun­gen für die eige­ne Arbeit erhal­ten – das war das Ziel des drit­ten Ver­net­zungs­tref­fens der Senio­ren- und Behin­der­ten­be­auf­tra­gen, der Bera­te­rin­nen und Bera­ter für Alters­fra­gen und Ehren­amt­li­che in der Wohn­be­ra­tung. Ein­ge­la­den hat­ten Kath­rin Wein­kauf von der Fach­stel­le für Wohn­be­ra­tung am Land­rats­amt Bam­berg und Peter Mül­ler, Fach­kraft Senio­ren und Behin­der­ten­be­auf­trag­ter am Land­rats­amt Bam­berg. „Wir haben bereits tol­le Initia­ti­ven und Ange­bo­te, von denen wir ler­nen kön­nen. Aller­dings sind die­se oft schon ein paar Ort­schaf­ten wei­ter nicht bekannt“, erklärt Peter Mül­ler und unter­streicht damit, wie wich­tig eine gute Ver­net­zung ist.

Bei dem Tref­fen erhiel­ten die meist ehren­amt­lich Täti­gen Infor­ma­tio­nen über die Grün­dung und Umset­zung von ver­schie­de­nen For­men von Nach­bar­schafts­hil­fe. Ver­tre­te­rin­nen von vier Initia­ti­ven berich­te­ten über die Anfän­ge und Erfol­ge ihrer Tätig­kei­ten und moti­vier­ten die Anwe­sen­den, etwas Ähn­li­ches aus­zu­pro­bie­ren. Dreh- und Angel­punkt sei aller­dings eine gute Koor­di­na­ti­on der ehren­amt­lich Enga­gier­ten. Dafür wünsch­ten sich die Anwe­sen­den mehr Unter­stüt­zung durch haupt­be­ruf­li­che Ver­ant­wort­li­che und „Küm­me­rer“ in ihren Gemeinden.

Zum Abschluss nutz­ten die Mit­ar­bei­ten­den des Land­rats­am­tes die Gele­gen­heit, sich mit einem gemein­sa­men Abend­essen bei den Anwe­sen­den für ihren wert­vol­len Ein­satz für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses Bam­berg zu danken.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über Nach­bar­schafts­hil­fen erhal­ten Inter­es­sier­te bei Peter Mül­ler im Fach­be­reich Sozia­le Ent­wick­lung, Inklu­si­on am Land­rats­amt Bam­berg, Tel.: 0951 85–476, E‑Mail: peter.​mueller@​lra-​ba.​bayern.​de