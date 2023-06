Akti­ons­tag: Alarm­stu­fe Rot!

Die aktu­el­le wirt­schaft­li­che Lage der Kran­ken­häu­ser ist laut der Deut­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (DKG) dra­ma­tisch. Die der­zeit gül­ti­gen Finan­zie­rungs­sy­ste­me sei­en nicht für Extrem­si­tua­tio­nen wie Pan­de­mien oder die seit 2022 vor­herr­schen­de sehr hohe Infla­ti­on gemacht und wür­den besten­falls in nor­ma­len Zei­ten funktionieren.

Knapp 90 Pro­zent der baye­ri­schen Kli­ni­ken schrei­ben nach einer aktu­el­len Umfra­ge der Baye­ri­schen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft (BKG) der­zeit nega­ti­ve Ergebnisse.

Auch die Sozi­al­stif­tung Bam­berg, das Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz sowie die Kli­ni­ken der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg, die in den ver­gan­ge­nen Jah­ren stets wirt­schaft­lich sta­bil gewirt­schaf­tet haben, wei­sen aktu­ell für das Jahr 2023 ein deut­lich nega­ti­ves Ergeb­nis aus. Um die Pati­en­ten­ver­sor­gung wei­ter auf­recht erhal­ten zu kön­nen, for­dern der Bam­ber­ger Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, der Forch­hei­mer Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein sowie Land­rat Johann Kalb als Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de anläss­lich des Akti­ons­ta­ges „Alarm­stu­fe ROT: Kran­ken­häu­ser in Not!“ gemein­sam die Bun­des­re­gie­rung auf, die finan­zi­el­len Aus­wir­kun­gen die­ser schwie­ri­gen Zeit ernst zu neh­men und Lösun­gen anzubieten.

Eine Viel­zahl von Son­der­ef­fek­ten – bedingt durch die Coro­na-Pan­de­mie und ihre Fol­gen, durch den Krieg ver­ur­sach­te Kosten­stei­ge­run­gen, die Infla­ti­on und ver­ein­bar­te Tarif­stei­ge­run­gen – kön­nen durch die bis­he­ri­gen Instru­men­te nicht auf­ge­fan­gen wer­den. „Unse­re Kran­ken­häu­ser benö­ti­gen in die­ser schwie­ri­gen Situa­ti­on zuver­läs­si­ge, zügi­ge und vor allem auch nach­hal­ti­ge Unter­stüt­zung“, so der Bam­ber­ger Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. „Die bis­her ange­kün­dig­ten finan­zi­el­len Hil­fen aus Ber­lin sind bis heu­te kaum geflos­sen und wer­den auch nicht aus­rei­chen, um das struk­tu­rel­le Defi­zit und die infla­ti­ons­be­ding­ten Kosten­stei­ge­run­gen auf­fan­gen zu kön­nen“, so Starke.

„Unse­re Kli­ni­ken sind als eine der wich­tig­sten Ele­men­te der Daseins­vor­sor­ge unver­zicht­bar. Deren Bedeu­tung wird mit der demo­gra­fi­schen Ent­wick­lung wei­ter stei­gen. Gleich­wer­ti­ge Lebens­be­din­gun­gen set­zen eine gute medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung im länd­li­chen Raum vor­aus“, so der Bam­ber­ger Land­rat Johann Kalb. Des­halb brau­che es noch vor der geplan­ten Kran­ken­haus­re­form wirk­sa­me Sofort­hil­fen für die Kli­ni­ken. Die der­zei­tig gül­ti­ge gesetz­li­che Decke­lung auf der Erlös­sei­te ermög­licht den Kli­ni­ken nicht, die mas­si­ven Sach- und Per­so­nal­ko­sten­stei­ge­run­gen der Jah­re 2022 und 2023 aus­zu­glei­chen. „Die unzu­rei­chen­de Refi­nan­zie­rung der Per­so­nal- und Sach­ko­sten sowie die unzu­rei­chen­de Inve­sti­ti­ons­ko­sten­fi­nan­zie­rung müs­sen dau­er­haft been­det wer­den“, for­dert Land­rat Johann Kalb.

Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein aus Forch­heim sieht dar­über hin­aus noch wei­te­ren Hand­lungs­be­darf bei den Rah­men­be­din­gun­gen: „Neben der geplan­ten Finan­zie­rung von Vor­hal­te­ko­sten, die aus­kömm­lich aus­ge­stal­tet wer­den muss, müs­sen die Städ­te und Land­krei­se als Trä­ge­rin­nen der Gesund­heits­vor­sor­ge auch end­lich wie­der zurück an den Ver­hand­lungs­tisch. Kom­mu­na­le Spit­zen­ver­bän­de müs­sen Teil des Gemein­sa­men Bun­des­aus­schus­ses (G‑BA) werden.“

Die Kli­ni­ken der Sozi­al­stif­tung Bam­berg, des Land­krei­ses Bam­berg und der Stadt und des Land­krei­ses Forch­heim bie­ten eine Gesund­heits­ver­sor­gung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf höch­stem Niveau. „Wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie haben wir gemerkt, wie wich­tig die aus­ge­zeich­ne­te, flä­chen­decken­de Gesund­heits­ver­sor­gung durch die Kran­ken­häu­ser hier in der Regi­on ist und wie sehr wir die­se benö­ti­gen“, so Johann Kalb, Land­rat des Land­krei­ses Bamberg.