Moritz Kau­be als ein­zi­ger Abgang

Kon­ti­nui­tät im Ver­ein und im Kader – auch in der Sai­son 2023/24 sind das die Kern­ele­men­te des frisch gebacke­nen Regio­nal­li­ga­auf­stei­ger FC Ein­tracht Bam­berg. So kann Bam­bergs Trai­ner Jan Gern­lein am Diens­tag, 20. Juni, mit der nahe­zu unver­än­der­ten Mei­ster­mann­schaft in die neue Sai­son gehen und ist dar­über auch sehr glück­lich: „Ich schät­ze am FC Ein­tracht Bam­berg die ruhi­ge und unauf­ge­reg­te Arbeit. Dass wir nun fast alle Spie­ler bei uns hal­ten kön­nen, unter­streicht, welch gro­ße Gemein­schaft hier in den letz­ten Jah­ren in Mann­schaft und Umfeld gewach­sen ist.“

Bereits zur Win­ter­pau­se hat­ten nahe­zu alle Spie­ler signa­li­siert, liga­un­ab­hän­gig auch in der neu­en Sai­son dem Ver­ein die Treue zu hal­ten. „Ich den­ke, auch das ist nicht der Nor­mal­fall. Wir waren im Prin­zip schon im Febru­ar mit unse­ren Per­so­nal­pla­nun­gen durch und konn­ten uns voll auf die Rück­run­de kon­zen­trie­ren. Auch das war sicher ein ent­schei­den­der Fak­tor dafür, dass wir am Ende die Mei­ster­schaft in der Bay­ern­li­ga errin­gen konnten.“

Nicht mehr im Kader der Dom­rei­ter steht in der neu­en Sai­son aller­dings Moritz Kau­be. Nach einer her­aus­ra­gen­den Sai­son­lei­stung als Spie­ler und der Mei­ster­schaft in der Bay­ern­li­ga Nord will Moritz Kau­be den näch­sten Schritt in sei­ner Ent­wick­lung als Fuß­bal­ler gehen: Der 22-Jäh­ri­ge ver­lässt den FC Ein­tracht Bam­berg zum 1. Juli und wech­selt zum FC Augs­burg. Dort wird er unter pro­fes­sio­nel­len Bedin­gun­gen trai­nie­ren und zunächst für die zwei­te Mann­schaft der Schwa­ben auf­lau­fen. Für den FC Ein­tracht wird es also auf jeden Fall in der kom­men­den Sai­son ein Wie­der­se­hen mit dem viel­sei­tig ein­setz­ba­ren Spie­ler in der Regio­nal­li­ga Bay­ern geben, wenn der frisch­ge­backe­ne Auf­stei­ger auf den FC Augs­burg II tref­fen wird.

„Der Wech­sel von Moritz Kau­be war mit Trai­ner und Ver­ein abge­stimmt. Der FC Augs­burg ist schon im Win­ter auf ‚Mo‘ zuge­kom­men, inso­fern hat­ten wir schon lan­ge damit geplant, dass er uns ver­las­sen wird“, kom­men­tiert FCE-Vor­stands­spre­cher Sascha Dorsch die Per­so­na­lie. FCE-Chef­trai­ner Jan Gern­lein kann den Wech­sel­wunsch von Moritz Kau­be nach­voll­zie­hen: „Er weiß genau, was er will und wor­auf er sich ein­lässt. Augs­burg wird für ihn ein erster wich­ti­ger Schritt sein, sich an die neu­en pro­fes­sio­nel­len Umstän­de zu gewöh­nen. Wir trau­en ihm auf jeden Fall sehr viel zu.“ Und Sascha Dorsch ergänzt: „Wir wol­len jun­ge Talen­te wei­ter­ent­wickeln, inso­fern müs­sen wir immer damit rech­nen, dass Spie­ler vom FCE in den Pro­fi­be­reich wech­seln. Das war in der Ver­gan­gen­heit so – und das wird auch künf­tig so sein. Wir wün­schen ‚Mo‘ jeden­falls alles Gute in Augsburg!“