Pres­se­mit­tei­lung von Jan Schif­fers (AfD, Bamberg):

In Bay­ern wur­den im ver­gan­ge­nen Jahr nach Mit­tei­lung des Lan­des­am­tes für Sta­ti­stik deut­lich weni­ger Kin­der gebo­ren: 124.897 Neu­ge­bo­re­ne sind der nied­rig­ste Wert seit 2015. Im Ver­gleich zu 2021 sank die Zahl der Gebur­ten um sie­ben Pro­zent. Die Zahl der Todes­fäl­le stieg dage­gen um drei Pro­zent auf 152.417. Damit wur­den im Frei­staat 27.520 Babys weni­ger gebo­ren als Men­schen star­ben. Beson­ders dra­ma­tisch ist die Lage in Ober­fran­ken- hier waren 41,5 Pro­zent weni­ger Neu­ge­bo­re­ne als Todes­fäl­le zu verzeichnen.

Der kin­der- und jugend­po­li­ti­sche Spre­cher der AfD-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag, Jan Schif­fers, kom­men­tiert dies wie folgt:

„Die Zah­len des Lan­des­am­tes für Sta­ti­stik sind alar­mie­rend. Die demo­gra­phi­sche Kata­stro­phe, in der wir uns seit Jah­ren befin­den, ver­schärft sich wei­ter. Wir brau­chen end­lich eine Kehrt­wen­de hin zu einer Fami­li­en­po­li­tik, die die­sen Namen ver­dient. Eine Kehrt­wen­de zu einer akti­vie­ren­den Fami­li­en­po­li­tik, die die Fami­lie aus Mut­ter, Vater und Kin­dern in den Mit­tel­punkt stellt und Paa­re mit Kin­der­wunsch voll­um­fäng­lich unter­stützt. Dies gilt gera­de in wirt­schaft­lich schwie­ri­gen Zei­ten wie die­sen. Und ins­be­son­de­re für Ober­fran­ken besteht in Anbe­tracht der alar­mie­ren­den Zah­len Handlungsbedarf.

Die Unsi­cher­heit vie­ler jun­ger Men­schen wird zudem durch die Nach­wir­kun­gen der grund­fal­schen Coro­na-Maß­nah­men­po­li­tik, durch den Krieg in Euro­pa, aber auch durch das Schü­ren von Zukunfts­äng­sten wie die Ver­brei­tung des Nar­ra­tivs einer ‚Kli­ma-Kata­stro­phe‘ durch Poli­tik und Medi­en ver­stärkt. Es ist schockie­rend, dass vie­le jun­ge Men­schen ange­ben, sich ‚wegen des Kli­ma­wan­dels‘ gegen Kin­der zu ent­schei­den. Hier bedarf es in Anbe­tracht der Her­aus­for­de­run­gen der Zukunft einer sach­li­chen und fak­ten­ba­sier­ten Debat­te und einer posi­ti­ven Visi­on für unser Land.“