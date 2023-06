MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Nach dem Fund einer ver­letz­ten 36-Jäh­ri­gen auf dem Rad­weg an den Main­au­en zwi­schen Michel­au und Ober­wall­stadt sucht die Poli­zei nach Zeugen.

Am Sonn­tag­mor­gen, 18. Juni, gegen 00.45 Uhr, wur­de auf dem Rad­weg zwi­schen Michel­au und Ober­wall­stadt eine am Boden lie­gen­de ver­letz­te Frau auf­ge­fun­den. Zuvor war sie ver­mut­lich mit ihrem Fahr­rad an den Main­au­en unter­wegs. Die Dame war augen­schein­lich stark betrun­ken und muss­te sich immer wie­der über­ge­ben. Des­we­gen wur­de der Ret­tungs­dienst hin­zu­ge­zo­gen, der die Frau zur wei­te­ren Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels brachte.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht nach Zeu­gen, um die Hin­ter­grün­de des Auf­fin­dens auf­klä­ren zu kön­nen. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Kri­po Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.