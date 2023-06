Am Sonn­tag, den 16. Juli 2023 führt der Stadt­füh­rer des Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­eins, Ger­not Klar­mann, zum The­ma „Fried­rich Rück­ert in Erlan­gen“ durch die Huge­not­ten­stadt. Treff­punkt ist um 15 Uhr am Huge­not­ten­brun­nen im Schlossgarten.

Auf der Tour folgt man den Spu­ren des Dich­ters durch die Stadt und besucht Orte, an denen er gelebt und gewirkt hat und die noch heu­te an ihn erin­nern. Die Teil­neh­mer erfah­ren von ver­wun­der­li­chen Zeit­um­stän­den, von Freud und Leid, das die Fami­lie in Erlan­gen erfuhr und natür­lich auch noch Inter­es­san­tes aus der Zeit davor und danach. Rück­erts Lebens­ge­schich­te ist eng mit der Huge­not­ten­stadt Erlan­gen ver­bun­den. So trifft man bei einem Spa­zier­gang durch Erlan­gen immer wie­der auf den Namen „Fried­rich Rück­ert“: der Rück­ert-Brun­nen oder der „Schat­ten­riss“ im Schloss­gar­ten, ver­schie­de­ne Gedenk­ta­feln an sei­nen Wohn- und Arbeits­stät­ten oder die „Fried­rich-Rück­ert-Schu­le“ – man begeg­net immer wie­der dem Sprach­ge­nie. Der sprach­ge­wal­ti­ge fränkische

Dich­ter, Gelehr­te und Mit­be­grün­der der deut­schen Ori­en­ta­li­stik leb­te 15 Jah­re in Erlan­gen. Als er auf holp­ri­gem Weg in die Stadt kam, war er schon einer der bekann­te­sten und meist­ge­le­se­nen deut­schen Dich­ter sei­ner Zeit. Doch in der Uni­ver­si­täts­stadt durch­leb­te er wohl die schöp­fe­risch­ste Pha­se sei­nes Lebens.

Kei­ne Anmel­dung erforderlich!

Die Füh­rung dau­ert 2 Stun­den und kostet 12,00 EUR für Erwach­se­ne, Kin­der bis 14 Jah­re sind in Beglei­tung eines Erwach­se­nen frei. Tickets erhal­ten Sie direkt bei unse­rem Stadtführer*innen. Kom­men Sie ein­fach zum Treff­punkt der Füh­rung: Sonn­tag, 16.07.2023 um 15 Uhr im Schloss­gar­ten am Hugenottenbrunnen.

Alle Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​g​en/