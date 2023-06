Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen des Roten Kreu­zes in Bay­reuth spen­den die groß­zü­gi­ge Sum­me von 2.100 Euro für „Kicken um Leo zu helfen!“.

Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth set­zen sich aktiv für die Unter­stüt­zung der Akti­on „Kicken um Leo zu hel­fen“ der Spiel­ver­ei­ni­gung Wei­ßen­stadt ein. Mit gro­ßer Soli­da­ri­tät und Enga­ge­ment haben sie eine beein­drucken­de Sum­me von 2.100 Euro gesam­melt, um der Fami­lie dabei zu hel­fen, ein drin­gend benö­tig­tes Trep­pen­lift­sy­stem für ihr Zuhau­se anzu­schaf­fen und einzubauen.

Leo, ein auf­ge­weck­ter und fröh­li­cher Jun­ge im Alter von sie­ben Jah­ren aus Bay­reuth, lei­det seit sei­ner Geburt unter mehr­fa­chen kör­per­li­chen und gei­sti­gen Ein­schrän­kun­gen auf­grund einer sel­te­nen Gen-Ver­än­de­rung, der Manid­bu­lo­fa­zia­len Dys­o­sto­se. Neben Epi­lep­sie hat Leo bereits meh­re­re Kran­ken­haus­auf­ent­hal­te auf­grund von Lun­gen­ent­zün­dun­gen und Atem­wegs­er­kran­kun­gen hin­ter sich. Leo wird sein gan­zes Leben auf die Hil­fe ande­re ange­wie­sen sein, den­noch ist Leo ein auf­ge­weck­ter und lebens­fro­her Junge.

Die wach­sen­de Kör­per­grö­ße und das zuneh­men­de Gewicht von Leo machen den All­tag für sei­ne Eltern jedoch immer her­aus­for­dern­der, ins­be­son­de­re der Wech­sel zwi­schen den Stock­wer­ken in ihrem Zuhau­se. Eine gro­ße Hil­fe wäre der Ein­bau eines Trep­pen­lift­sy­stems in das Haus der Fami­lie. Die Kosten hier­für sind jedoch hoch und die Pfle­ge­kas­se über­nimmt nur einen klei­nen Teil davon. Dar­um rief die Spiel­ver­ei­ni­gung Wei­ßen­stadt die Bene­fiz-Akti­on „Kicken um Leo zu hel­fen!“ ins Leben, um Leo und sei­ner Fami­lie bei der Anschaf­fung des drin­gen benö­tig­ten Trep­pen­lif­tes unter die Arme zu greifen.

Der Höhe­punkt der Akti­on wird das Spiel der Legen­den am 1. Juli 2023 sein, bei den pro­mi­nen­te Gäste wie Sven Han­na­wald, Pierre Litt­bar­ski, Klaus Augen­tha­ler und vie­le ande­re mit­an­tre­ten wer­den. Unter dem Mot­to „Kicken um Leo zu hel­fen!“ wer­den alle Ein­nah­men aus dem Kar­ten­ver­kauf für das Fuß­ball­spiel und den Ver­kauf von Brat­wür­sten am Spiel­feld­rand direkt in den kari­ta­ti­ven Zweck flie­ßen – zugun­sten von Leo.

Neben der Spiel­ver­ei­ni­gung Wei­ßen­stadt enga­gie­ren sich auch die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen von Leos Vater Rober­to, der im Ret­tungs­dienst des Roten Kreu­zes in Bay­reuth tätig ist, um die Fami­lie zu unter­stüt­zen. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der BRK-Ret­tungs­wa­che Bay­reuth- Mit­te, der BRK-Ret­tungs­wa­che Bay­reuth-Süd, der Haus­tech­nik, der Ver­wal­tung und der BRK-Sozi­al­sta­ti­on Bay­reuth haben ins­ge­samt 2.100 Euro gesam­melt und über­rasch­ten Leo und sei­ne Fami­lie mit der Spen­den­über­ga­be an der Ret­tungs­haupt­wa­che in der Bay­reu­ther Hindenburgstraße.

Die groß­zü­gi­ge Spen­de der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, die von den Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen von Leos Vater initi­iert wur­de, zeigt die star­ke Ver­bun­den­heit und Soli­da­ri­tät inner­halb des BRK-Ret­tungs­dien­stes sowie des gesam­ten Roten Kreu­zes in Bay­reuth. Das gesam­mel­te Geld der Rot-Kreuz-Kol­le­gin­nen und ‑Kol­le­gen trägt mit dazu bei, dass Leo ein siche­res Zuhau­se mit weni­ger Bar­rie­ren genie­ßen kann, und sei­ne Eltern erhal­ten die drin­gend benö­tig­te Unter­stüt­zung im All­tag erhalten.

Mehr Infos zu „Kicken um Leo zu hel­fen!“ unter: https://​kicken​um​zu​hel​fen​.org/.

Im Bild: Mit­ar­bei­ten­de des BRK-Ret­tungs­dien­stes Bay­reuth, Diet­mar Kasel (Lei­ter Ret­tungs­dienst BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth), Mar­kus Ruck­de­schel (Kreis­ge­schäfts­füh­rer BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth), Leo und sei­ne Fami­lie und Wolf­gang Hess (Initia­tor von „Kicken um Leo zu helfen!“)