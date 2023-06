Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Wut am Auto ausgelassen

Am Sonn­tag, gegen 22:30 Uhr, konn­ten Anwoh­ner in Sieg­litz­hof einen lau­ten Knall von einem Park­deck in der Anderl­ohr­stra­ße hören. Als die bei­den Zeu­gen nach der Ursa­che forsch­ten, konn­ten sie einen 23- jäh­ri­gen Erlan­ger dabei beob­ach­ten, wie die­ser mit einer Axt auf ein ord­nungs­ge­mäß gepark­tes Fahr­zeug ein­schlug. Wie die wei­te­ren Ermitt­lun­gen erga­ben, war der 23-Jäh­ri­ge kurz vor­her mit dem Besit­zer des Fahr­zeu­ges, einem 47-jäh­ri­gen aus Erlan­gen, aus bis­lang nicht bekann­ten Grün­den in Streit gera­ten war. Der Täter schlug die Sei­ten­schei­be sowie die Front­schein­wer­fer des Fahr­zeu­ges ein. Zudem beschä­dig­te er mit der Axt auch die Karos­se­rie. Der Scha­den bezif­fert sich auf meh­re­re hun­dert Euro.

Hoch­wer­ti­ges Fahr­rad am Bahn­hof gestohlen

Gestern ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter am Bahn­hof in der Zeit von 16.00 bis 18.20 Uhr ein hoch­wer­ti­ges Pedelec. Das Fahr­rad war mit einem Kabel­schloss ver­sperrt. Dem Besit­zer des Fahr­ra­des ent­stand durch den Dieb­stahl ein Scha­den von rund 3.000 €.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Mit Piag­gio APE Autos beschädigt

Lon­ner­stadt: Ein 44jähriger Fah­rer eines Piag­gio APE befuhr am 18.06.2023 gegen 16.00 Uhr die Herrn­stra­ße in süd­li­che Rich­tung. Als er an einem gepark­ten Klein­trans­por­ter vor­bei und ihm zeit­gleich ein Mer­ce­des ent­ge­gen­kam, tou­chier­te er den Mer­ce­des am hin­te­ren Kot­flü­gel und den gepark­ten Trans­por­ter links vor­ne. Mit einer Aus­re­de ent­fern­te er sich von den Geschä­dig­ten. Die­se konn­ten das Kenn­zei­chen benen­nen so dass der Unfall­ver­ur­sa­cher, der natür­lich nicht zum Ort des Gesche­hens zurück­kam, iden­ti­fi­ziert wer­den konn­te. Er wur­de zuhau­se ange­trof­fen wer­den, gab zu, dass er der Fah­rer und Unfall­ver­ur­sa­cher war und muss­te anschlie­ßend einer Blut­ent­nah­me unter­zo­gen wer­den, da er stark alko­ho­li­siert war. Ein Atem­al­ko­hol­test hat­te 2,5 Pro­mil­le ergeben.

Den Piag­gio-Fah­rer erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Stra­ßen­ver­kehrs­ge­fähr­dung infol­ge Alko­ho­les und uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort.

Hund geret­tet

Höch­stadt: Bei der Poli­zei in Höch­stadt ging eine Mit­tei­lung ein, dass in einem beim Floh­markt am Kie­fern­dor­fer Weg gepark­ten Fahr­zeug ein Hund in einem Fahr­zeug ein­ge­sperrt sei. Die Strei­fe konn­te den Hund hechelnd im Fuß­raum fest­stel­len, ledig­lich ein klei­ner Spalt des Fen­sters war geöff­net. Beim Anblick der Strei­fe kam der Hal­ter des PKW zu sei­nem Fahr­zeug, öff­ne­te das Fahr­zeug und der Hund konn­te aus dem Fahr­zeug geret­tet werden.

Kur­ze Zeit spä­ter, nach­dem er sein Bedürf­nis erle­digt und Was­ser bekom­men hat­te, ging es ihm wie­der gut.

Die Poli­zei appel­liert an die Hun­de­be­sit­zer: bei die­sen Tem­pe­ra­tu­ren, haben Hun­de im Auto nichts ver­lo­ren – nicht ein­mal mit einem offe­nen Fenster.