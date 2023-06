Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto­fah­rer stößt mit Pedelec zusammen

COBURG. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen brach­te der Ret­tungs­dienst am Sonn­tag­mit­tag einen 31-jäh­ri­gen Fami­li­en­va­ter sowie des­sen vier­jäh­ri­gen Sohn nach einem Zusam­men­stoß zwi­schen dem E‑Bike des Man­nes und einem Auto ins Cobur­ger Klinikum.

Beim Abbie­gen von der Karl-Türk-Stra­ße in den Marsch­berg am Sonn­tag um 12:40 Uhr, über­sah ein 76-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto den 31-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem Sohn auf dem Pedelec fah­rend den Marsch­berg befuhr. Der 31-Jäh­ri­ge hat­te den Jun­gen auf einem Kin­der­fahr­rad­sitz trans­por­tiert. Durch den Zusam­men­stoß mit dem Auto kam der Rad­fah­rer zu Fall und der 31-Jäh­ri­ge sowie des­sen Sohn zogen sich durch den Sturz schwe­re, aber nicht lebens­ge­fähr­li­che Ver­let­zun­gen zu. Einen Helm trug kei­ner der Bei­den. An dem Fahr­rad sowie dem Auto ent­stand ein Sach­scha­den vom 500 Euro.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln nun gegen den 76-jäh­ri­gen Fah­rer des Opel, der den Rad­fah­rer über­sah und dadurch den Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sach­te. Gegen die­sen wird wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermittelt.

Rad­fah­rer stürzt alleinbeteiligt

COBURG. Nach einem Sturz von sei­nem Abend ver­lor am Sonn­tag­abend ein 20-Jäh­ri­ger kurz­zei­tig das Bewusst­sein und muss­te im Anschluss in der Not­auf­nah­me des Cobur­ger Kli­ni­kums behan­delt werden.

Der Rad­fah­rer war gegen 19:45 Uhr in der Stra­ße „Läm­mer­müh­le“ im Cobur­ger Stadt­teil Scheu­er­feld unter­wegs. Auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit stürz­te der Mann, der kei­nen Fahr­rad­helm trug, auf die Stra­ße und blieb dort bewusst­los lie­gen. Am Fahr­rad des Man­nes ent­stand kein Sach­scha­den. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit einem ver­letz­ten Rad­fah­rer auf.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Mit Dro­gen auf der Durchreise

A9 / BERG, LKR. HOF. Sonn­tag­nacht wur­den bei der Kon­trol­le eines Fern­li­ni­en­bus­ses bei einem Fahr­gast ver­bo­te­ne Can­na­bis­pro­duk­te gefun­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

In der Nacht zum Mon­tag über­prüf­ten Schlei­er­fahn­der die Fahr­gä­ste eines Fern­li­ni­en­bus­ses an der Rast­an­la­ge Fran­ken­wald. Bei einem Mit­rei­sen­den aus Ita­li­en wur­den sie fün­dig: Der Mann, der sich auf der Durch­rei­se befand, hat­te Mari­hua­na im drei­stel­li­gen Gramm­be­reich in sei­nem Gepäck und trug ein Behält­nis mit Haschisch-Öl am Kör­per. Die Betäu­bungs­mit­tel wur­den sicher­ge­stellt. Bei der wei­te­ren Über­prü­fung stell­ten die Beam­ten außer­dem fest, dass gegen den Mann ein Haft­be­fehl besteht. Gegen Geld­zah­lung konn­te die­ser aber noch vor Ort abge­wen­det wer­den, so dass der Mann sei­ne Fahrt fort­set­zen konn­te. Er wird sich wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz vor Gericht ver­ant­wor­ten müssen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Damen­rad entwendet

Kro­nach: Am Sonn­tag­abend zwi­schen 20:15 und 20:25 Uhr wur­de in der Stöhr­stra­ße ein Damen­rad ent­wen­det. Das in die Jah­re gekom­me­ne Rad ist wein­rot, hat 3 x 7 Gän­ge Ket­ten­schal­tung und war unver­sperrt vor dem Anwe­sen Nr. 25 abge­stellt. Das Rad hat einen Zeit­wert von etwa 50,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Sko­da angefahren

Kro­nach: Im Lau­fe des letz­ten Sams­tags wur­de auf einem Park­platz gegen­über der Fa. WOKO ein grau­er Sko­da Kamiq ange­fah­ren und beschä­digt. Der Hal­ter des Fahr­zeugs hat­te das Fahr­zeug in der Zeit von 13:15 Uhr bis 21:45 Uhr dort geparkt und fest­stel­len müs­sen, dass das Fahr­zeug an der Stoß­stan­ge vor­ne links einen Scha­den auf­wie­se. Der vom Geschä­dig­ten bezif­fer­te Unfall­scha­den liegt bei etwa 2000,- Euro.