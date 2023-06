Der Richard-Wag­ner-Ver­band Bay­reuth lädt Mit­glie­der, Freun­de und Neu­gie­ri­ge am Diens­tag, 20. Juni, ab 19 Uhr, zu sei­nem Kul­tur­stamm­tisch in der Braue­rei­schän­ke am Markt, Maxi­mi­li­an­stra­ße 56, ein. Der Abend ohne feste Tages­ord­nung dient dem Gedan­ken­aus­tausch über Wag­ner, die Fest­spie­le und das Bay­reu­ther Kul­tur­le­ben im Allgemeinen.