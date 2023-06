Die gemein­nüt­zi­ge Aus­tausch­or­ga­ni­sa­ti­on Expe­ri­ment sucht Gast­fa­mi­li­en für Jugend­li­che aus den USA. Dies teil­te der ört­li­che Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Tho­mas Sil­ber­horn (CSU) mit.

Der Schü­ler­aus­tausch fin­det im Rah­men des Par­la­men­ta­ri­schen Paten­schafts­pro­gramms zwi­schen Deut­schem Bun­des­tag und US-Kon­gress statt. Die Schü­ler ler­nen in den USA bereits die deut­sche Spra­che, wer­den in einer Schu­le in Deutsch­land am Unter­richt teil­neh­men und sol­len Kul­tur, All­tag und Poli­tik kennenlernen.

Die 50 US-ame­ri­ka­ni­schen Schü­le­rin­nen und Schü­ler rei­sen am 2. Sep­tem­ber an und blei­ben für 10 Mona­te in Deutsch­land. Auf­grund der gestie­ge­nen Lebens­hal­tungs­ko­ten gibt es für auf­neh­men­de Fami­li­en monat­lich einen Haus­halts­ko­sten­zu­schuss in Höhe von 80 Euro. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.expe​ri​ment​-ev​.de/​g​a​s​t​f​a​m​i​l​i​e​-​w​e​r​d​e​n​.de