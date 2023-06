Forch­heim: Das 26.Quatt-FO steht in den Start­lö­chern

Kon­zer­te des „Frän­ki­schen Kam­mer­or­che­sters“ in Forch­heim und San­s­pa­reil

Kon­zer­te des „Frän­ki­schen Kam­mer­or­che­sters“ in Forch­heim und San­s­pa­reil am 24. und 25. Juni 2023 in Forch­heim und San­s­pa­reil BAROK­KO­KO con…