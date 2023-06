Vor­bil­der für die Energiewende

Regie­rungs­prä­si­den­tin von Ober­fran­ken Heid­run Piwer­netz hat wei­te­re fünf ober­frän­ki­sche Insti­tu­tio­nen zu offi­zi­el­len Unter­stüt­zern der baye­ri­schen Initia­ti­ve „Team Ener­gie­wen­de Bay­ern“ ernannt.

Piwer­netz betont: „Für eine erfolg­rei­che Umset­zung von Kli­ma­schutz und Ener­gie­wen­de sind alle gemein­sam gefor­dert: die staat­li­che Ebe­ne, die Kom­mu­nen, die Unter­neh­men und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger.“ Den neu­en „Unter­stüt­zern“ dankt sie für ihr Enga­ge­ment: „Jeder, der sich für Kli­ma­schutz und Ener­gie­wen­de ein­setzt, ist Teil eines Teams mit einem wich­ti­gen gemein­sa­men Ziel. Man braucht aber auch Vor­bil­der im Team, die ihre Erfah­run­gen wei­ter­ge­ben und ande­re moti­vie­ren. Die Insti­tu­tio­nen, die wir heu­te wür­di­gen, neh­men eine sol­che akti­ve Vor­rei­ter­rol­le ein. Sie brin­gen die Ener­gie­wen­de mit eige­nen Pro­jek­ten vor­an und set­zen sich für noch mehr Akzep­tanz und Enga­ge­ment in der Bevöl­ke­rung für die Ener­gie­wen­de ein.“

Raab Bau­ge­sell­schaft mbH & Co. KG, Ebensfeld

Das mit­tel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men über­nimmt in sei­nem Han­deln Ver­ant­wor­tung für Mensch und Umwelt und ver­bin­det ener­gie­ef­fi­zi­en­tes Bau­en mit der Ent­wick­lung sozi­al ver­träg­li­cher Wohn­for­men. Für sein öko­lo­gi­sches und sozia­les Enga­ge­ment hat es schon zahl­rei­che Prei­se erhal­ten, unter ande­rem den Baye­ri­schen Ener­gie­preis 2022 für die Rea­li­sie­rung eines zukunfts­wei­sen­den kli­ma­neu­tra­len Gebäu­de- und Ener­gie­kon­zepts. Das Unter­neh­men hat sich umfang­rei­ches Wis­sen im Bereich des öko­lo­gi­schen Bau­ens und der umwelt­ge­rech­ten Betriebs­füh­rung erwor­ben und möch­te die­ses weitergeben.

Cobur­ger Handtuch+Matten-Service CHMS GmbH, Rödental

Das fami­li­en­ge­führ­te Tex­til­rei­ni­gungs­un­ter­neh­men hat sei­nen Ener­gie- und Res­sour­cen­ver­brauch unter ande­rem mit selbst ent­wickel­ten Tech­no­lo­gien ste­tig ver­bes­sert bzw. redu­ziert und sich im Lau­fe der Jahr­zehn­te zu einem Exper­ten für die Betriebs­op­ti­mie­rung ent­wickelt. Dafür wur­de es als bun­des­wei­tes Leucht­turm-Unter­neh­men im Rah­men der „Exzel­lenz­in­itia­ti­ve Kli­ma­schutz-Unter­neh­men“ aus­ge­zeich­net. Das Unter­neh­men gibt sei­ne Erfah­run­gen auf viel­fäl­ti­ge Wei­se wei­ter, zum Bei­spiel durch Füh­run­gen im eige­nen Betrieb, durch die spe­zi­fi­sche Ener­gie­be­ra­tung für Wäsche­rei­en und die Teil­nah­me an Netz­wer­ken wie bei­spiels­wei­se dem Umwelt­clu­ster Bayern.

Markt But­ten­heim

Der Markt But­ten­heim setzt vor­bild­li­che eige­ne Pro­jek­te um: Von der Strom­erzeu­gung aus Solar- und Wind­ener­gie, über effek­ti­ve Ener­gie­ein­spar­maß­nah­men in den eige­nen Lie­gen­schaf­ten bis hin zu kli­ma­freund­li­chen Mobi­li­täts­an­ge­bo­ten. Damit möch­te er für sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die größt­mög­li­che Wert­schöp­fung und Teil­ha­be vor Ort erzie­len. Geplant ist auch eine inno­va­ti­ve Wär­me­ver­sor­gung des neu­en Bau­ge­bie­tes „Bam­ber­ger Weg Erwei­te­rung“ mit­tels Erd­son­den und eines soge­nann­ten „kal­ten Nah­wär­me­net­zes“. Ein sol­ches Nie­der­tem­pe­ra­tur­wär­me­netz wäre das erste sei­ner Art in Oberfranken.

Markt Küps

Der Markt Küps setzt Schritt für Schritt die Ener­gie­wen­de um und möch­te dabei auch sei­ne Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit­neh­men und moti­vie­ren. Mit akti­ver Unter­stüt­zung der Gemein­de sind Pho­to­vol­ta­ik-Frei­flä­chen­an­la­gen mit einem Bür­ger­be­tei­li­gungs­mo­dell sowie Nah­wär­me­net­ze auf Bio­mas­se­ba­sis ent­stan­den. Auch in den eige­nen Lie­gen­schaf­ten konn­ten gro­ße Ener­gie­ein­spa­run­gen erzielt wer­den: Mit der ener­ge­ti­schen Opti­mie­rung und der Errich­tung einer Pho­to­vol­ta­ik-Frei­flä­chen­an­la­ge für die Eigen­ver­sor­gung der Klär­an­la­ge wur­de dabei ein Vor­zei­ge­pro­jekt rea­li­siert. Aktu­ell ist ein land­kreis­über­grei­fen­der Wind­park gemein­sam mit der Stadt Burg­kunst­adt geplant.

Markt Stamm­bach

Der Markt Stamm­bach bringt gemein­sam mit sei­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Ener­gie­wen­de vor­an. Auf Initia­ti­ve der Gemein­de wur­de eine Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft gegrün­det. Allein mit Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen auf pri­va­ten und kom­mu­na­len Dach­flä­chen sowie aus Frei­flä­chen­an­la­gen wird ein Viel­fa­ches des im Orts­netz benö­tig­ten Stroms selbst erzeugt. Durch die voll­stän­di­ge Umrü­stung der Stra­ßen­be­leuch­tung und der Innen­be­leuch­tung der kom­mu­na­len Gebäu­de auf ener­gie­spa­ren­de LED-Tech­nik sowie durch umfang­rei­che ener­ge­ti­sche Sanie­run­gen konn­ten wesent­li­che Ener­gie­ein­spa­run­gen bei den eige­nen Lie­gen­schaf­ten erzielt wer­den. Auch für die Regi­on wirkt die Markt­ge­mein­de als Impuls­ge­ber und setzt sich für eine nach­hal­ti­ge Strom­erzeu­gung im kom­mu­na­len Ver­bund ein.

Hin­ter­grund

Mit der Ernen­nung zu baye­ri­schen Unter­stüt­zern der Initia­ti­ve wer­den Kom­mu­nen, Unter­neh­men, Ver­ei­ne, Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und son­sti­ge Insti­tu­tio­nen gewür­digt, die eine Vor­bild­rol­le für die Ener­gie­wen­de in Bay­ern ein­neh­men und dazu bei­tra­gen, die Akzep­tanz und das Enga­ge­ment in der Bevöl­ke­rung für die Ener­gie­wen­de und den Kli­ma­schutz zu stei­gern. Durch die Initia­ti­ve soll sich ein bay­ern­wei­tes Netz­werk an Unter­stüt­zern entwickeln.

Bis­her wur­den bereits fol­gen­de offi­zi­el­le Unter­stüt­zer im „Team Ener­gie­wen­de Bay­ern“ ernannt:

Land­kreis Kulmbach

Land­kreis Bayreuth

BtX ener­gy GmbH aus Hof

Ener­gie­agen­tur Ober­fran­ken e.V., Kulmbach

Ener­gie­vi­si­on Fran­ken­wald e.V., Mitwitz

Gemein­de Speichersdorf

Markt Eggols­heim

Rich­ter R&W Steue­rungs­tech­nik GmbH, Ahorntal

Das „Team Ener­gie­wen­de Bay­ern“ (TEB) ist eine Initia­ti­ve des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie. Hier kön­nen alle mit­wir­ken, die sich für die Ener­gie­wen­de in Bay­ern enga­gie­ren. Mit Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz, Ener­gie­be­auf­trag­te der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung in Ober­fran­ken, und dem Ener­gie­ko­or­di­na­tor als zen­tra­lem Ansprech­part­ner ist die Regie­rung von Ober­fran­ken von Beginn an Part­ner im TEB. Sie ist regio­na­ler Ansprech­part­ner und Teil des Bera­ter­netz­werks. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der auf der Sei­te Ener­gie­wen­de in Ober­fran­ken.