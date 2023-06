Am Diens­tag, 20.06.2023 Uhr, kom­men die Mit­glie­der des Mobi­li­täts­se­na­tes ab 16.00 Uhr zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal im Rat­haus am Max­platz zusam­men. Dis­ku­tiert wird u. a. über fol­gen­de The­men: Vor­stel­lung der Stick­oxid-Jah­res­mit­tel­wer­te für das Jahr 2022, Sach­stands­be­rich­te zur Stark­re­gen­ge­fah­ren­kar­te, zum Pilot­pro­jekt Gel­be Ton­ne in Wil­densorg, zur Fort­füh­rung des Park­raum­be­wirt­schaf­tungs­kon­zep­tes mit der Neu­fest­set­zung der Park­ge­büh­ren­ord­nung, zum Metro­pol­rad­weg Nürn­berg-Bam­berg sowie zum Städ­te­bau­för­de­rung-Son­der­pro­gramm „Innen­städ­te bele­ben – Bele­bung der Nörd­li­chen Pro­me­na­de“ und die Neu­ge­stal­tung der Fried­rich­stra­ße nach den Leitungsbauarbeiten.

Der Ein­lass erfolgt eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung. Alle Tagesord­nungen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.