„Opa, es beginnt eine neue Zeit“, sagt der Enkel zu sei­nem Groß­va­ter im Jahr 1990. Das Zitat stammt aus dem neu­en Buch „Gold­bach­tal“ von Sabi­ne Dittrich, die im FAM-EJF Fami­li­en­zen­trum den inter­es­sier­ten Zuhö­rern eine Lesung mit Ver­bin­dun­gen zu Tsche­chi­en gestal­te­te. Sie hat­te den Abend zwei­ge­teilt: den ersten Teil wid­me­te sie der Lesung aus „Gold­bach­tal“, im zwei­ten Teil stell­te sie tsche­chi­sche Lite­ra­tur vor. Sol­che, über die sich wohl deut­sche und tsche­chi­sche Arbeits­kol­le­gin­nen und Arbeits­kol­le­gen oder Freun­de unter­hal­ten wür­den. Auf Ein­la­dung der Gesell­schaft zur För­de­rung der Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen Selb 2023 gGmbH hat­te sie etli­che Bücher tsche­chi­scher Autorin­nen und Autoren mit­ge­bracht, die auch auf deut­scher Sei­te ver­füg­bar seien.

Was, wenn Orte Epi­so­den ihrer Geschich­te erzäh­len? Was, wenn wir ihnen zuhö­ren? Die Anwe­sen­den jeden­falls hör­ten bei den Aus­zü­gen aus „Gold­bach­tal“ auf­merk­sam zu, denn die Aus­wahl der vor­ge­le­se­nen Text­stel­len war span­nend und kurz­wei­lig. Dittrich las zudem mit ohr-sym­pa­thi­scher Stim­me aus den Büchern „Geschich­te in indi­rek­ter Rede“ von Ale­na Zemančí­ko­vá, „Die dunk­le Sei­te“ von Mar­ké­ta Pilá­to­vá und „Gebrauchs­an­wei­sung fürs Zug­rei­sen“ von Jaros­lav Rudiš. Alle­samt Autorin­nen und Autoren, die sich für die deutsch-tsche­chi­sche Ver­stän­di­gung und die Begeg­nun­gen einsetzen.

Sabi­ne Dittrich aus Hof, Mit­glied im tsche­chi­schen PEN-Club, dank­te Pablo Schin­del­mann, Geschäfts­füh­rer von Selb 2023 gGmbH, für die Ein­la­dung. Die­ser beton­te abschlie­ßend, dass es wich­tig und aktu­ell sei, auf bei­den Sei­ten sich Erzäh­lun­gen ver­schie­de­ner Blick­win­kel auf die Geschich­te nahe zu bringen.

Gut zu wis­sen: Die näch­ste Lesung im Zuge der Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen 2023 fin­det in Rehau am Bahn­hof am 11. Juli 2023 statt. Jaros­lav Rudiš prä­sen­tiert sein Buch „Gebrauchs­an­wei­sung fürs Zug­rei­sen“. Der Schrift­stel­ler ist lei­den­schaft­li­cher Zug­fah­rer. Sein Groß­va­ter war Wei­chen­stel­ler, sein Onkel Fahr­dienst­lei­ter und sein Cou­sin Lokführer.

Die Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen wol­len die Men­schen ein­la­den, bei ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen mehr über Ihre Nach­barn zu erfah­ren, viel­leicht frü­he­re Ver­bin­dun­gen wie­der auf­le­ben zu las­sen und neue Kon­tak­te zu knüp­fen. Ab Mit­te Mai, zwölf Wochen lang, hat die Bevöl­ke­rung dazu Gele­gen­heit. Dafür neh­men die Ver­an­stal­ter Inter­es­sier­te „an die Hand“ und ermög­li­chen ihnen sport­li­che Aktio­nen, musi­ka­li­schen Hoch­ge­nuss sowie Tages­aus­flü­ge und Besich­ti­gungs­tou­ren. Zwei­spra­chi­ge Rei­se­be­glei­tun­gen und das klei­ne Über­set­zungs­pro­gramm „do kapsy“ hel­fen bei der Ver­stän­di­gung. Ob Sport­er­eig­nis oder Bus­fahrt, ob Sym­pho­ni­ker-Kon­zert, Lesung oder Film – ein Freund­schafts­bänd­chen gibt es immer dazu.

Wei­te­re Info: https://​freund​schafts​wo​chen2023​.eu/

Ziel die­ser Freund­schafts­wo­chen ist es, den erreich­ten Stand der Zusam­men­ar­beit in der Regi­on zwi­schen dem Frei­staat Bay­ern und der Tsche­chi­schen Repu­blik ins­ge­samt zu zei­gen sowie die baye­risch-tsche­chi­schen Bezie­hun­gen zu bele­ben und Impul­se für eine wei­te­re lang­fri­sti­ge Ver­tie­fung der Kon­tak­te zwi­schen bei­den Län­dern auf allen Ebe­nen zu geben.

Dar­über hin­aus sind die Freund­schafts­wo­chen auch ein leben­di­ges Zei­chen im 30-jäh­ri­ge Jubi­lä­ums­jahr der EURE­GIO EGRENSIS.