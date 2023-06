Lust auf Was­ser, Spaß und Aben­teu­er? Die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit des Land­krei­ses Coburg sowie der Kanu- und Out­door­sport­ver­ein ver­an­stal­ten wäh­rend der Som­mer­fe­ri­en in der Zeit vom 8. bis 11. August eine Kajak­frei­zeit am wun­der­schö­nen Hohen­war­testau­see in Thüringen.

Und so schaut der All­tag dabei aus: mor­gens über den See pad­deln, mit­tags schwim­men und die Füße im Was­ser bau­meln las­sen und abends die Zel­te auf einem Cam­ping­platz am See auf­bau­en. Nachts: die Ster­ne bewun­dern. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ver­brin­gen erleb­nis­rei­che Tage mit Einer­ka­jaks bei Saal­feld. Die ange­bo­te­nen Tou­ren sind für Anfän­ger geeig­net. Wer Spaß an fri­scher Luft sowie an Bewe­gung rund ums Ele­ment Was­ser hat, wird die Tage in Thü­rin­gen auf jeden Fall genie­ßen. Die Kosten für die Frei­zeit betra­gen 85 Euro pro Per­son. Eine Ein­füh­rung ins Pad­deln bekom­men die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer diens­tags und don­ners­tags beim Pro­be­pad­deln auf der Itz in Coburg. Dabei besteht natür­lich die Gele­gen­heit, das The­ma der Kajak­frei­zeit ken­nen­zu­ler­nen. Genaue­re Infor­ma­tio­nen zum zur Vor­be­rei­tung und zum Ablauf gibt es bei der Anmeldung.

Inter­es­sen­ten im Alter zwi­schen 12 und 15 Jah­ren kön­nen ab sofort bei der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit im Land­kreis Coburg wei­te­re Infor­ma­tio­nen bekom­men oder sich dort anmel­den. Ansprech­part­ne­rin ist Susan­ne Lan­ge, Tele­fon­num­mer 09561/5142203. Direkt anmel­den kann man sich auch unter www​.koja​.de oder per Mail an info@​koja.​de.