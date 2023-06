Das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum führt in Koope­ra­ti­on mit der Kath. Erwach­se­nen­bil­dung, dem Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk, dem Histo­ri­schen Ver­ein für Ober­fran­ken sowie dem Fran­ken­bund am Sams­tag, 8. Juli 2023 eine Tages­fahrt zur Saa­le­quel­le durch. Abfahrt ist um 9.00 Uhr in Peg­nitz mit Zustiegs­mög­lich­kei­ten in Creu­ßen, Bay­reuth und Goldkronach.

Zunächst führt die Fahrt zum Haid­berg, wo Hum­boldt im Herbst 1796 bei einem geo­lo­gi­schen Spa­zier­gang den Erd­ma­gne­tis­mus fest­stell­te. Nach der Mit­tags­ein­kehr in Wal­pen­reuth gesellt sich der Histo­ri­ker Adri­an Roß­ner dazu und gibt wäh­rend eines klei­nen Fuß­mar­sches zur Saa­le­quel­le Erläu­te­run­gen zu Alex­an­der von Hum­boldt und sei­nem Wir­ken in der Regi­on. Die Rück­fahrt erfolgt nach einer Kaf­fee­pau­se im Korn­bach­tal gegen 16.30 Uhr. Unko­sten­bei­trag 10 € für die Busfahrt.

Das aus­führ­li­che Pro­gramm erhält jeder Teil­neh­mer nach der ver­bind­li­chen Anmel­dung unter info@​humboldt-​kulturforum.​de oder 09241/4858592. Die Ver­an­stal­tung wird geför­dert durch das Regio­nal­ma­nage­ment Bayreuth.