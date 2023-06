Noch gut einen Monat müs­sen sich Ball­sport-Fans aus Nah und Fern gedul­den, dann ist es wie­der soweit: Die 26. Aus­ga­be des legen­dä­ren Forch­hei­mer Sport­events fin­det am Sams­tag, 15. und Sonn­tag, 16. Juli 2023 auf dem Are­al der Forch­hei­mer Sport­in­sel statt.

73 Teams hat­ten sich im Vor­feld gemel­det. Nach einem aus­ge­klü­gel­ten System wur­den nun vor Pfing­sten die teil­neh­men­den Teams aus­ge­lost. Für jede bis­he­ri­ge Teil­nah­me war pro Mann­schaft ein Los im Topf, so hat­ten die „Kel­ler­kin­der“ als ein­zi­ges Team, das bei jedem Tur­nier dabei war, zum Bei­spiel 26 Lose im Ren­nen um die begehr­ten Plät­ze (und sind natür­lich auch heu­er wie­der mit am Start). Allei­ne zwei Teams hat­ten ein Frei­los, die „Egel­sa­mer Fau­len­zer“ als Tur­nier­sie­ger 2022 und „Wasted poten­ti­al“, die tra­di­tio­nell als Letz­te des Vor­jah­res­tur­niers erneut zum Üben ein­ge­la­den wurden.

Inzwi­schen wur­den auch die Grup­pen des ersten Tages aus­ge­lost, an dem es dar­um geht, sich für eine Grup­pe am Sonn­tag zu qua­li­fi­zie­ren. Die jeweils vier besten Teams der Grup­pe an Tag eins tref­fen sich am Final­tag in der A‑Gruppe, die dann den Sie­ger aus­spielt, die ande­ren jeweils nach ihrer am Sams­tag erreich­ten Platzierung.

Aber um das Gewin­nen geht es beim Quatt-FO eigent­lich seit Beginn im Jah­re 1995 nur neben­bei. Spaß haben, mit Freun­den Sport trei­ben, die Her­aus­for­de­rung, 16 Spie­le in den Ball­sport­ar­ten Bas­ket­ball, Fuß­ball, Hand­ball und Vol­ley­ball „zu über­le­ben“ (und dazu noch die Abend­ver­an­stal­tung), vie­le Bekann­te aus der Regi­on und von ehe­ma­li­gen Quatt-FO-Events wie­der­tref­fen, … all das sind Grün­de, beim Quatt-FO erneut dabei zu sein.

Für die ärzt­li­che Ver­sor­gung wird sich in die­sem Jah­re wie­der das Team von Medi­kon Forch­heim (Mehr­heit­ge­sell­schaf­ter Mal­te­ser Wald­kran­ken­haus) für alle Sport­trei­ben­de ins Zeug legen. Das Orga­ni­sa­ti­ons­team ist stolz, die­sen kom­pe­ten­ten medi­zi­ni­schen Part­ner an sei­ner Sei­te zu haben.

Die Ver­an­stal­ter wer­den heu­er in Sachen „Cate­ring“ neue Wege gehen: So wer­den ins­ge­samt fünf „Food Trucks“ für die Ver­pfle­gung der ca. 1.000 Teil­neh­men­den und Zuschau­er bereitstehen.

Zum zwei­ten Mal kommt die noch­mals ver­bes­ser­te Quatt-FO-App zum Ein­satz, auf der alle Teams ihre Begeg­nun­gen, Spiel­or­te, Schieds­rich­ter­ein­sät­ze und sogar den augen­blick­li­chen Stand jeder ein­zel­nen Begeg­nung abru­fen kön­nen. Und auch für Kin­der wird wie­der viel gebo­ten. Der Quatt-FO-Lang­zeit-Part­ner, die Spar­kas­se Forch­heim, wird über die bei­den Tage wie­der ein reich­hal­ti­ges Ange­bot an Attrak­tio­nen für die Klei­nen organisieren.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Tur­nier fin­den sich auf der von Frank Albrecht neu gestal­te­ten Home­page www​.quatt​fo​.de , Fra­gen beant­wor­ten die Orga­ni­sa­to­ren ger­ne unter info@​quattfo.​de .