Die Durch­läu­fe 3 und 4 zur IBPM (Inter­na­tio­na­le Bike Pro­mo­ti­on Mei­ster­schaft) wur­den auf dem Nür­burg­ring durch­ge­führt. Die Beson­der­heit hier­bei war, dass die­se Renn­strecke für den 31jährigen Motor­rad-Renn­fah­rer René Hen­ne­mann vom Team APRIL­IA Vier­zig­mann aus Dietz­hof bei Leu­ten­bach völ­li­ges Neu­land war, da er hier in sei­ner seit 2017 andau­ern­den Kar­rie­re noch kein Ren­nen bestrit­ten hat.

Bereits im Trai­ning kam er sehr gut mit dem schwie­ri­gen Strecken­lay­out des Eifel­kur­ses zurecht und konn­te sich in einem star­ken Star­ter­feld von 42 Fah­rern für das Ren­nen Start­platz 3 in der ersten Rei­he sichern.

Im Lauf 1, der bei bestem Renn­wet­ter mit strah­len­dem Son­nen­schein und Tem­pe­ra­tu­ren von ange­neh­men 25 °C über die Büh­ne ging, konn­te der Uet­zin­ger auf sei­ner APRIL­IA RSV 4 1100 R Fac­to­ry bis zur ersten Kur­ve sei­nen Start­platz ver­tei­di­gen. Das Ren­nen wur­de in Run­de 5 vor­zei­tig abge­bro­chen, da 2 Fah­rer gestürzt waren und die Strecke blockier­ten. Zu die­sem Zeit­punkt lag er auf Platz 2.

In Lauf 2 lief es bes­ser, das Ren­nen konn­te über 11 Run­den absol­viert wer­den und am Ende hat­te der APRIL­IA-Pilot die Nase vorn und wur­de hin­ter dem nicht zur Wer­tung zäh­len­den Marc Buch­ner (die­ser ist Star­ter in der Motor­rad-Lang­strecken­welt­mei­ster­schaft sowie in der deut­schen Motor­rad­mei­ster­schaft) mit einer schnell­sten Zeit von 2:02.3 Min. Zwei­ter. Für die Wer­tung in der IBPM bedeu­tet dies Platz 1 und damit den ersten Sieg des ober­frän­ki­schen Renn­sport-Aus­hän­ge­schil­des René Hen­ne­mann in die­ser Renn­se­rie. Gleich­zei­tig hat er damit mit 99 Punk­ten die Füh­rung in der Gesamt­wer­tung des 52 Fah­rer zäh­len­den Teil­neh­mer­fel­des übernommen.

Die näch­sten Ren­nen fin­den vom 07.07. – 09.07. im tsche­chi­schen Most wie­der im Rah­men der IBPM (Inter­na­tio­na­le Bike Pro­mo­ti­on Mei­ster­schaft) statt.