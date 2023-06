Vin­cent Ket­zer schließt sich der Alt­stadt an

Vin­cent Ket­zer wird in der komm­den­den Sai­son zu einem Alt­städ­ter! Der 20- jäh­ri­ge Offen­siv­spie­ler spiel­te zuvor beim Regio­na­li­gi­sten SpVgg Hankofen und kam in der ver­gan­ge­nen Sai­son auf 34 Ein­sät­ze. Bei über 20 Pro­zent aller Tref­fer war er betei­ligt. Sei­ne Kar­rie­re begann Ket­zer in der Jugend von Unter­ha­ching. Anschlie­ßend sam­mel­te er Pra­xis­er­fah­rung unter ande­rem beim SV Elvers­berg und der SpVgg Landshut.

„Ich bin sehr glück­lich über die­se Chan­ce und freue mich auf die neue Her­aus­for­de­rung hier in Bay­reuth. Ich wer­de alles dafür tun, um die Zie­le des Ver­eins zu errei­chen und mich als Spie­ler opti­mal wei­ter­zu­ent­wickeln.“, so der Neuzugang.

Jörg Schmal­fuß: „Mit Vin­cent haben wir einen Spie­ler ver­pflich­tet, der viel Talent in sich trägt. Sei­ne offen­si­ve Stär­ke wird uns in der Regio­nal­li­ga von gro­ßem Nut­zen sein. Ich freue mich dar­über ihn von uns über­zeu­gen zu können.“