Die Bun­des­po­li­zei in Bay­reuth wird bis 2025 eine wei­te­re Ein­satz­hun­dert­schaft erhal­ten. Dies erfuhr die Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me aus dem Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­ri­um. Der Stand­ort erfährt dadurch eine wesent­li­che Stär­kung und Auf­wer­tung. Nach einem Besuch des Stand­or­tes hat­te sich Kram­me an Bun­des­in­nen­mi­ni­ste­rin Nan­cy Faeser gewandt und auf ver­schie­de­ne Miss­stän­de hin­ge­wie­sen. Dies wur­de von der Mini­ste­rin auf­ge­grif­fen und als erster Schritt soll nun die neue Ein­satz­hun­dert­schaft bis zum Jahr 2025 auf­ge­baut wer­den. Zudem wird das vor­han­de­ne Per­so­nal wei­ter qua­li­fi­ziert und spezialisiert.

Dar­über hin­aus wur­de nun zur dau­er­haf­ten Unter­brin­gung der Beweis­si­che­rungs- und Fest­nah­me­hun­dert­schaft einem Neu­bau zuge­stimmt und der Beschaf­fungs­auf­trag erteilt. Mit einer Fer­tig­stel­lung ist nach Aus­kunft des Mini­ste­ri­ums vor­aus­sicht­lich 2028 zu rechnen.

„Ich freue mich sehr, dass mit dem Auf­bau der Hun­dert­schaft ein erster Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung unter­nom­men und an wei­te­ren Maß­nah­men zur Auf­wer­tung und Ver­bes­se­rung des Bay­reu­ther Stand­or­tes gear­bei­tet wird. Dies trägt maß­geb­lich dazu bei, die Bun­des­po­li­zei auf lan­ge Sicht in der Regi­on zu hal­ten“, freut sich Kramme.