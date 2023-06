„Ob Kon­zer­te, Thea­ter, Musik­in­stru­men­te oder Bücher – mit dem Kul­tur­Pass in Ober­fran­ken das gro­ße Kul­tur­er­leb­nis finden“

Seit Mitt­woch (14. Juni 2023) steht mit dem Kul­tur­Pass deutsch­land­weit ein ein­zig­ar­ti­ges Kul­tur­bud­get von 200 Euro für alle Jugend­li­chen zur Ver­fü­gung, die 2023 ihren 18. Geburts­tag fei­ern. Via App (für alle Gerä­te mit iOS oder Android kosten­frei in den App-Stores zum Down­load) kön­nen Jugend­li­che mit Wohn­sitz in Deutsch­land bereits auf über 5600 Anbie­ten­de mit rund 1,7 Mio. Pro­duk­ten zugrei­fen. Das Ange­bot umfasst u.a. Ein­tritts­kar­ten für Muse­en, Aus­stel­lun­gen oder Parks sowie Bücher, Ton­trä­ger oder Musik­in­stru­men­te. Die Regi­strie­rung ist beschränkt auf loka­le Kul­tur­anbie­ter. Gro­ße Ver­kaufs­platt­for­men und Online-Ver­sand­händ­ler sind ausgeschlossen.

„Der Kul­tur­Pass ist ein star­kes Bekennt­nis zu unse­rer viel­fäl­ti­gen Kul­tur­land­schaft“, betont der Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Tho­mas Hacker (FDP), Obmann im Aus­schuss für Kul­tur und Medi­en des Deut­schen Bun­des­ta­ges, der die Umset­zung des Kul­tur­Pas­ses seit der ersten Idee par­la­men­ta­risch mit beglei­te­te. „Dank der gro­ßen Unter­stüt­zung von Bun­des­fi­nanz­mi­ni­ster Chri­sti­an Lind­ner kön­nen wir jun­gen Men­schen auf ein­fa­chem digi­ta­len Weg Kul­tur­ge­nuss ermög­li­chen und zugleich die seit Coro­na stark ange­schla­ge­ne Kul­tur­bran­che unter­stüt­zen. Tho­mas Hacker weist dar­auf hin, dass das bis­he­ri­ge Ange­bot auf der Platt­form als Ein­la­dung für Anbie­ten­de ver­stan­den wer­den soll, die noch nicht dabei sind. „Es gibt so vie­le wun­der­ba­re Insti­tu­tio­nen und Kul­tur­ange­bo­te bei uns vor Ort. Sei­en sie unbe­dingt dabei, dass jun­ge Men­schen in Ober­fran­ken das gro­ße Kul­tur­er­leb­nis finden.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kul­tur­Pass fin­den Sie unter https://​www​.kul​tur​pass​.de/ und https://​www​.bun​des​re​gie​rung​.de/​b​r​e​g​-​d​e​/​b​u​n​d​e​s​r​e​g​i​e​r​u​n​g​/​b​u​n​d​e​s​k​a​n​z​l​e​r​a​m​t​/​s​t​a​a​t​s​m​i​n​i​s​t​e​r​i​n​-​f​u​e​r​-​k​u​l​t​u​r​-​u​n​d​-​m​e​d​i​e​n​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​k​u​l​t​u​r​p​a​s​s​-​2​1​4​2​398