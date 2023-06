„Wir brau­chen in Bam­berg eine Wär­me­pla­nung, die zukunfts­si­cher und tech­no­lo­gie­of­fen ist“, for­dert Prof. Dr. Ger­hard Seitz, Vor­sit­zen­der der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on. Die Debat­ten um die geplan­te Wär­me­wen­de im Bund hät­ten die Men­schen ver­un­si­chert und in der Welt­erbe­stadt vor unlös­ba­re Pro­ble­me gestellt. Die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on will, dass die Stadt Bam­berg des­halb schnellst­mög­lich einen „kom­mu­na­len Wär­me­plan“ erarbeitet.

„Wir brau­chen einen brei­ten Dis­kus­si­ons­pro­zess und müs­sen alle mit­neh­men“, so CSU-Stadt­rat Ste­fan Kuhn. Es dür­fe kein von „oben her­ab“ geben, son­dern Bam­berg brau­che eine brei­te Akzep­tanz in der Bevöl­ke­rung bei die­ser Zukunfts­auf­ga­be. Im Fokus müs­se die Rea­li­sier­bar­keit stehen.

Nicht nur Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter des Stadt­ra­tes, son­dern auch die hei­mi­sche Wirt­schaft, die Grund­stücks­be­sit­zen­den und Mie­ter­ver­ei­ne, die Bil­dungs­land­schaft sowie die Arbeits­ge­mein­schaft der Bam­ber­ger Bür­ger­ver­ei­ne sol­len des­halb nach Wil­len der CSU mit ein­ge­bun­den wer­den, sagt CSU-Stadt­rat Dr. Chri­sti­an Lange.

Je schnel­ler mit den Pla­nun­gen begon­nen wer­de, umso mehr Zeit habe man, um das best­mög­li­che Kon­zept für Bam­berg zu erar­bei­ten, so Seitz. Die Stadt Bam­berg müs­se das The­ma aktiv in die Hand neh­men und ange­hen. „Das Hei­zungs­ge­setz von Robert Habeck hat gezeigt, wie man‘s nicht machen darf. In Bam­berg wol­len wir des­halb einen offe­nen und trans­pa­ren­ten Pro­zess – mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zusammen!“

Ein sol­cher „Kom­mu­na­ler Wär­me­plan“ soll auf einer Bestands­ana­ly­se fußen, mög­li­che Poten­zia­le erschlie­ßen, Ziel­sze­na­ri­en ent­wickeln und kon­kre­te Hand­lungs­emp­feh­lun­gen umfassen.