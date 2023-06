POE­TIK­PRO­FES­SUR MIT LUTZ SEI­LER 21. JUNI 2023, 20 UHR AN DER UNI­VER­SI­TÄT 2, RAUM 00.25, 96047 BAM­BERG. Der Ein­tritt ist kostenlos.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​g​e​r​m​-​l​i​t​1​/​p​o​e​t​i​k​p​r​o​f​e​s​s​u​r​/​2​0​2​3​-​l​u​t​z​-​s​e​i​l​er/

BAM­BER­GER UNI-LAUF

25. JUNI 2023, 10 UHR

INNEN­HOF ERBA-CAMPUS

Der Bam­ber­ger Uni-Lauf fin­det am 25. Juni 2023 statt

Am Sonn­tag, den 25. Juni 2023, fällt der Start­schuss zum neun­ten Bam­ber­ger Uni-Lauf. Der Wett­kampf star­tet um 10 Uhr im Innen­hof des Erba-Cam­pus in Gau­stadt. Auf land­schaft­lich reiz­vol­len 10 Kilo­me­tern führt er ent­lang des Main-Donau-Kanals bis zur Bug­er Spit­ze und ent­lang der Reg­nitz wie­der zurück. Das Uni­ver­si­täts­sport­zen­trum Bam­berg unter der Lei­tung von Prof. Dr. Ste­fan Voll lädt alle Stu­die­ren­den und Mitarbeiter*innen der Uni­ver­si­tät Bam­berg und aller ande­ren baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten sowie alle lauf­be­gei­ster­ten Bürger*innen aus Bam­berg und der Regi­on herz­lich zur Teil­nah­me ein. Erst­mals besteht in die­sem Jahr auch die Mög­lich­keit, an dem Lauf als Staf­fel – bestehend aus zwei Per­so­nen – teil­zu­neh­men. Die kosten­pflich­ti­ge Anmel­dung ist online bis zum 22. Juni 2023 unter http://​www​.wkm​-iad​.de/​u​n​i​l​a​u​f​.​h​tml mög­lich. Nach­mel­dun­gen kön­nen am Wett­kampf­tag vor Ort von 8 bis 9 Uhr gegen eine zusätz­li­che Gebühr von 4 Euro ent­ge­gen­ge­nom­men werden.

Wei­te­re Informationen:

https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​s​p​o​r​t​d​i​d​a​k​t​i​k​/​e​v​e​n​t​s​/​u​n​i​-​l​a​u​f​-​b​a​m​b​e​rg/