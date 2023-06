Mit Oper, Jazz, Orche­ster­kon­zer­ten, Cross­over und Klas­sik Come­dy war bis­her eine kon­trast­rei­che, span­nen­de Sai­son 2023 der Musi­ca Bay­reuth zu erle­ben, die mit vie­len aus­ver­kauf­ten Ver­an­stal­tun­gen naht­los an den Erfolg der letz­ten Vor-Coro­na-Spiel­zeit 2019 anknüp­fen konn­te. Zum gro­ßen Fes- tival-End­spurt wer­den noch ein­mal ins­ge­samt über 2.500 Besu­cher erwar­tet. Davon kom­men knapp 1.400 Schü­le­rin­nen und Schü­ler in den Genuss von Edu­ca­ti­on-Ver­an­stal­tun­gen am 15. (Film­mu­sik für Kids mit der Vogt­land Phil­har­mo­nie) und 20. Juni 2023 (Mit­mach­kon­zert des Mali­on Quartetts).

Wer Glück hat, kann sich noch eine der begehr­ten Kar­ten für die bereits fast aus­ver­kauf­ten Kon­zer­te mit dem sin­fo­ni­schen Orche­ster der Vogt­land Phil­har­mo­nie (Sounds of Hol­ly­wood) und den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern (Mozart, Men­dels­sohn und Mon­za) sichern. Mit Film­mu­sik und gro­ßer Sin­fo­nik umrah­men die­se bei­den Kon­zer­te einen beson­de­ren musi­ka­li­schen Lecker­bis­sen zum Abschluss der Sai­son: den fest­li­chen Kam­mer­mu­sik­abend mit dem Mali­on Quar­tett im präch­ti­gen Wei­ßen Saal von Schloss Fan­tai­sie. Das jun­ge Ensem­ble, das aktu­ell zu den viel­ver­spre­chend­sten Neu­ent­deckun­gen der Kam­mer­mu­sik­sze­ne zählt, wird das Publi­kum mit Musik von Haydn, Debus­sy und Men­dels­sohn in der ein­ma­li­gen Atmo­sphä­re des Roko­ko-Schlos­ses ver­zau­bern. Kar­ten für die­se Ver­an­stal­tung sind noch online, an der Thea­ter­kas­se Bay­reuth oder der Abend­kas­se vor Ort erhältlich.

Mali­on Quar­tett – Fan­ta­sti­sche Kam­mer­mu­sik auf Schloss Fan­tai­sie Streich­quar­tet­te von Haydn, Men­dels­sohn und Debus­sy – Mon­tag, 19.06.2023, 19.30 Uhr – Schloss Fan­tai­sie – Wei­ßer Saal