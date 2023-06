Die klei­nen Bil­der sind aus ver­schie­de­nen Höl­zern, Perl­mutt und Elfen­bein gestal­tet und zei­gen über­lie­fer­te Bege­ben­hei­ten aus dem Leben des hei­li­gen Bene­dikt. Sie zie­ren das Chor­ge­stühl hin­ter dem Hoch­al­tar der Ban­zer Stifts­kir­che. Die­ses hat Johann Georg Nest­fell (1694–1762), Hof­schrei­ner des Gra­fen von Schön­born und neben­bei auch Erfin­der von Patent­ma­schi­nen, 1749/50 für die dama­li­ge Klo­ster­kir­che der Bene­dik­ti­ner­ab­tei gestal­tet. Den Augen der Besu­che­rin­nen und Besu­cher der Ban­zer Stifts­kir­che bleibt es nor­ma­ler­wei­se verborgen.

Am „Tag des offe­nen Denk­mals“, am Sonn­tag, 10. Sep­tem­ber 2023, sind aber alle Inter­es­sier­ten ein­ge­la­den, einen Blick dar­auf zu wer­fen. Denn es wird als Beson­der­heit Holz ver­ar­bei­ten­der Hand­werks­kunst eines der Objek­te sein, die an die­sem Tag im Fokus ste­hen. Bis dahin wird auch ein Teil des Gestühls in neu­em bzw. in sei­nem ursprüng­li­chen Glanz erstrah­len – denn aktu­ell wird es restauriert.

„Das Ban­zer Chor­ge­stühl der Mön­che ist ein wah­res Klein­od und ich kann nur jedem emp­feh­len, sich die Zeit zu neh­men, die­se wun­der­ba­ren Holz­ar­bei­ten ein­mal genau anzu­schau­en“, unter­streicht Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Bei einem Orts­ter­min mit Pfar­rer Georg Bir­kel, Bad Staf­fel­stein, der Abtei­lungs­lei­te­rin Bau­en, Umwelt und Kom­mu­na­les, Chri­sti­ne Münz­berg-Seitz, Bert­hold Girsch­ke von der unte­ren Denk­mal­schutz­be­hör­de am Land­rats­amt, Kreis­hei­mat­pfle­ge­rin Andrea Göld­ner und Mes­ne­rin Ani­ta Gott­schlich mach­te sich der Land­rat selbst ein Bild vom Fort­schritt der der­zeit lau­fen­den Restaurierungsarbeiten.

Das Chor­ge­stühl stammt nach den Chro­no­gram­men in den Inschrif­ten­kar­tu­schen von 1749/50 und ist aus Eichen­holz. Es ist mit Schnitz­werk und figür­li­chen, Archi­tek­tur- und Land­schafts­dar­stel­lun­gen in den Dor­sal­fel­dern mit Nuss­baum­fur­nier und Ein­la­gen aus ver­schie­de­nen Höl­zern, Zinn, Elfen­bein und Perl­mutt ver­se­hen. Die Bil­der zei­gen Dar­stel­lun­gen aus dem Leben des hei­li­gen Bene­dikt. Schä­den, die durch Zeit, Umwelt­ein­flüs­se und älte­re Repa­ra­tu­ren, die nicht mehr dem Stand der heu­ti­gen Tech­nik ent­spre­chen, mach­ten eine Restau­rie­rung erfor­der­lich, die der­zeit von Spe­zia­li­sten aus­ge­führt wird.

Seit 1993 bie­tet der Tag des offe­nen Denk­mals Gele­gen­heit, einen Blick hin­ter (sonst zum Teil ver­schlos­se­ne) Türen zu wer­fen und Geschich­te zum Anfas­sen zu erle­ben. In die­sem Jahr lau­tet das Mot­to „Talent Monu­ment“. Der Akti­ons­tag rich­tet den Blick die­ses Mal eher auf die unbe­kann­ten Talen­te, die es bis­her noch nicht ins Ram­pen­licht geschafft haben. „Es freut mich, dass es in unse­rem Land­kreis eini­ge hoch­ka­rä­ti­ge Talen­te gibt, die am 10. Sep­tem­ber 2023 besich­tigt wer­den kön­nen. Las­sen Sie sich über­ra­schen!“, kün­digt Land­rat Meiß­ner an.

Ein wei­te­res Klein­od im Land­kreis, das sei­ne Türen am Tag des offe­nen Denk­mals öff­nen wird, ist die ehe­ma­li­ge Schä­fe­rei von Banz, der ehe­ma­li­ge Hein­ach­hof zwi­schen Schöns­reuth und Kösten.

Sehens­wert ist außer­dem die „Alte Dar­re“ in Bad Staf­fel­stein mit ihrem mar­kan­ten Stadt­turm, in der die Kul­tur-Initia­ti­ve Bad Staf­fel­stein e.V. (KIS) den Tag über eini­ge Füh­run­gen anbie­ten wird.