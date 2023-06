Semi­nar zum The­ma „Unheil­bar kran­ke Kin­der und Schule“

Sol­len und kön­nen unheil­bar kran­ke Kin­der und Jugend­li­che wei­ter zur Schu­le gehen? Mit die­ser Fra­ge beschäf­tigt sich ein Semi­nar der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg am Sams­tag, 24. Juni 2023, 13.00 – 17.00 Uhr, Loben­hof­fer­stra­ße 10. Dar­in wer­den die Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen, Bil­dung als Brücke zum Leben und zur Nor­ma­li­tät zu ermög­li­chen und lebens­ver­kürzt kran­ke Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit Schu­le bis zuletzt mit schu­li­scher Bil­dung zu beglei­ten, erläu­tert. Lei­te­rin des Semi­nars ist Dr. Doro­thea Hobeck, Leh­re­rin, Dipl. Päd­ago­gin, lang­jäh­ri­ge Refe­ren­tin und Lehr­be­auf­trag­te an ver­schie­de­nen Uni­ver­si­tä­ten zum The­ma Päd­ago­gik bei Krank­heit, 1. Vor­sit­zen­de des Ver­eins „Tiger­au­ge“ Initia­ti­ve Kin­der­hos­piz Nord­bay­ern e.V. (www​.tiger​au​ge​.org). Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich vor allem an Schul­lei­tun­gen, Lehr­kräf­te aller Schul­ar­ten, Eltern von betrof­fe­nen Kin­dern und Jugend­li­chen, päd­ago­gi­sche und psy­cho­so­zia­le Fach­kräf­te in Schu­len, Hort­ein­rich­tun­gen, Kin­der­gär­ten oder schul­vor­be­rei­ten­den Ein­rich­tun­gen, Mit­ar­bei­ter von Schul­auf­sichts­be­hör­den. Anmel­dung unter L21 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de.

Kann Empa­thie gefähr­lich sein?

Wie das Leid ande­rer auf uns Ein­fluss nimmt und Hel­fen­de beim Umgang mit Schwer­kran­ken und Ster­ben­den auf die eige­ne emo­tio­na­le und kör­per­li­che Gesund­heit ach­ten kön­nen, behan­delt ein Semi­nar der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg. Es fin­det von Frei­tag, 14. Juli 2023, 9 Uhr bis Sams­tag, 15. Juli 2023, 17 Uhr in der Loben­hof­fer­stra­ße 10 statt. Das Semi­nar rich­tet sich an alle, die pri­vat, haupt­be­ruf­lich oder ehren­amt­lich Umgang mit Schwerst­kran­ken und Ster­ben­den haben: Pfle­ge­kräf­te, Ärz­tin­nen und Ärz­te, Seelsorger*innen, Hospizmitarbeiter*innen, Psychotherapeut*innen, Heilpraktiker*innen (für Psy­cho­the­ra­pie) sowie alle Inter­es­sier­ten. Aka­de­mie­lei­ter Mar­kus Star­k­lauf, Dipl. Theol., HP Psy­cho­the­ra­pie, zer­ti­fi­zier­ter Kurs­lei­ter Pal­lia­ti­ve Care, führt den Kurs zusam­men mit Rai­ner Sima­der durch. Er ist Phy­sio­the­ra­peut, Tanz- und Aus­drucks­the­ra­peut, ehem. Seni­or Phy­sio­the­ra­peut im St. Chri­sto­phers Hospi­ce Lon­don, Lei­ter des Bil­dungs­we­sens bei Hos­piz Öster­reich sowie Fach­buch­her­aus­ge­ber und Autor. Anmel­dung unter P13 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de Ein­füh­rung in krea­ti­ve Metho­den der Beglei­tung und The­ra­pie in Hos­piz­ar­beit und pal­lia­ti­ver Versorgung.

Unter dem Hos­piz-Mot­to „Den Tagen mehr Leben geben“ gibt ein Semi­nar der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg von Frei­tag, 21. Juli 2023, 16.30 Uhr bis Sonn­tag, 23. Juli 2023, 13.00 Uhr in der Loben­hof­fer­stra­ße 10 Impul­se. Es ver­mit­telt Anre­gun­gen, um mit Bil­dern, Klän­gen, Geschich­ten und Bewe­gung Schwer­kran­ke und Ster­ben­de zu beglei­ten. Die Teilnehmer*innen ler­nen theo­re­ti­sche und prak­ti­sche Grund­la­gen zu mal‑, musik- und tanz­the­ra­peu­ti­schen Mög­lich­kei­ten sowie Pra­xis­be­spie­le ken­nen. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an alle Inter­es­sier­ten sowie an Mitarbeiter*innen von Kin­der- und Jugend­hos­pi­zen sowie Erwach­se­nen­hos­pi­zen und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen/-dien­ste, Haupt­amt­li­che und Ehren­amt­li­che in der Hos­piz­ar­beit, pal­lia­ti­ven Ver­sor­gung und Betreu­ung aller Art sowie alle Berufs­grup­pen in den der aku­ten und the­ra­peu­ti­schen Gesund­heits­ver­sor­gung. Lei­ter des Semi­nars ist Mar­kus A. Lan­ge, M.A.. Er ist Hos­piz- und Kran­ken­haus­seel­sor­ger, Dra­ma-/Thea­ter­the­ra­peut; Lehr­be­auf­trag­ter im Fach­be­reich Prak­ti­sche Theo­lo­gie (Chri­sti­an-Alberts-Uni­ver­si­tät Kiel). Anmel­dung zu dem Kurs unter H15 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de.