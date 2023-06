Stamm­gä­ste sind die mei­sten Gäste gewor­den die zum Wal­ber­la kom­men. Und doch, da gibt es schon noch Steigerungen.

„Als wir vor 10 Jah­ren zu ersten Mal hier waren, waren wir begei­stert von allem, was uns die­se Dör­fer zu bie­ten haben“ Tho­mas Heber­ling, der mit Frau Astrid, Toch­ter Katha­ri­na und Schwie­ger­sohn Tho­re so ins Schwär­men kommt, ist in die­sen weni­gen Jah­ren zum 20. Mal bei der Fami­lie Dietz in Kirch­eh­ren­bach­bach in ihrer Fewo zu Gast. „Und für den Herbst haben wir auch schon gebucht“. Sicher liegt es nicht nur am Luxus, den die Woh­nung „Wal­berl­ablick“ bie­tet, Moni und Ossi Dietz sind auch die Gast­ge­ber, wo sich Gäste schnell daheim füh­len. Und Nürn­berg, Bam­berg, Forch­heim, alles so nah, und trotz­dem so idyl­lisch zu woh­nen, ist für die Ber­li­ner Fami­lie Grund genug, immer wie­der ans Wal­ber­la zu kommen.

Bür­ger­mei­ster Micha­el Knör­lein ließ es sich nicht neh­men, dafür in einer klei­nen Fei­er­stun­de, beglei­tet von Sekt und Monis wun­der­ba­rer Quiche, den Gästen zu dan­ken. Ein Mass­krug für den Vater, der das frän­ki­sche Bier liebt, war das gelun­ge­ne Geschenk der Gemein­de. „Beim näch­sten Mal kommt die drit­te Gene­ra­ti­on mit“, Mama Astrid spiel­te damit auf die glück­li­chen Umstän­de ihrer Toch­ter an. Die Urkun­de, von Hel­mut Pfef­fer­le, dem Vor­sit­zen­den de „Frän­ki­schen Genieß­er­lan­des rund ums Wal­ber­la“ ver­lie­hen, soll „einen Ehren­platz in Ber­lin bekommen“.