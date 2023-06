Nur knapp einen Monat nach dem Auf­takt zum Zer­ti­fi­zie­rungs­pro­zess von Bay­reuth als Fair­trade Town wird nun der näch­ste Schritt getan. Am Diens­tag, 20. Juni 2023, fin­det um 18 Uhr in der Schloss­ga­le­rie, Kanal­stra­ße 3 (Ein­gang über den La-Spe­zia-Platz), die kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung der neu­zu­grün­den­den Steue­rungs­grup­pe statt. Die­se ist ein Zusam­men­schluss ehren­amt­li­cher enga­gier­ter Men­schen, die in Poli­tik, Gesell­schaft, Ver­ei­nen, Gemein­den oder Ähn­li­chem den Eine-Welt-Gedan­ken vor­an­trei­ben wollen.

Die Ein­la­dung rich­tet sich aus­drück­lich an alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Dabei ist es uner­heb­lich, ob schon Vor­er­fah­run­gen oder kon­kre­te Ideen mit­ge­bracht wer­den oder ein­fach Inter­es­se am The­ma besteht.

Nach einer Begrü­ßung durch Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Stadt­rat Dr. Klaus Wührl-Strul­ler sowie einer kur­zen Vor­stel­lungs­run­de wird Eine-Welt-Pro­mo­te­rin Kir­stin Wolf über die Kam­pa­gne Fair­trade-Towns und den Pro­zess bis zur Zer­ti­fi­zie­rung infor­mie­ren. Neben ihrer Tätig­keit im fai­ren Han­del ist Wolf auch Beauf­tra­ge für Bil­dung für Nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Anschlie­ßend wer­den die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer im gemein­sa­men Aus­tausch Ideen ent­wickeln, die näch­sten Schrit­te fest­le­gen, die Steue­rungs­grup­pe bil­den und Auf­ga­ben ver­tei­len. Dazu gehört auch, eine Ansprech­per­son in der Kom­mu­ne sowie eine Ansprech­per­son nach außen zu benennen.

Fair­trade Town Regi­strie­rungs­pro­zess auch wei­ter­hin inter­es­siert ist, kann sich ent­we­der per E‑Mail unter fairtrade@​bayreuth.​de oder unter Tele­fon 0921 25–1114, Gesa Tho­mas, melden.