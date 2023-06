„Da sind ihm even­tu­ell ein biss­chen die Ner­ven durchgegangen“

Mit blo­ßem Auge ist der Unter­schied unmög­lich zu erken­nen. Abwei­chun­gen von einem Zehn­tel­mil­li­me­ter ent­schei­den mit­un­ter über Sieg oder Nie­der­la­ge. „ Jeder Sport­ler ist in sei­nem Schieß­stand und hat nur eine Auf­ga­be: 30 per­fek­te Schüs­se ins Ziel zu brin­gen“, sagt Micha­el Spö­rer. Als Gau­schüt­zen­mei­ster des Schüt­zen­gau Oberfranken

Süd küm­mert sich der 57-jäh­ri­ge Bind­la­cher um 50 Schüt­zen­ver­ei­ne mit rund 5000 Mit­glie­dern in den Land­krei­sen Bay­reuth und Kulmbach.

Am zwei­ten Juni-Wochen­en­de stand nun einer der Höhe­punk­te des Schüt­zen­jah­res an: die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft. Ins­ge­samt 30 Sport­le­rin­nen und Sport­ler der Klas­se Senio­ren I im Alter von 51 bis 60 Jah­ren tra­ten für den Schüt­zen­gau in der Olym­pia-Schieß­an­la­ge in Hoch­brück bei Mün­chen in den Dis­zi­pli­nen „Luft­ge­wehr Auf­la­ge“ und „Luft­pi­sto­le Auf­la­ge“ an. Min­de­stens zwei­mal pro Woche trai­nie­ren die Lei­stungs­sport­ler, um sich auf Wett­kämp­fe wie die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft vor­zu­be­rei­ten. Top-Schüt­zen wie Vale­ri­us Rack von der Schüt­zen­ge­sell­schaft 1868 Bad Ber­neck, der amtie­ren­der Deut­scher Mei­ster in der Dis­zi­plin „Luft­pi­sto­le Auf­la­ge“ ist, üben fast jeden Tag. Für den 59-Jäh­ri­gen stell­te die Baye­ri­sche Mei­ster­schaft am Wochen­en­de die erste Hür­de auf dem Weg zu einer erneu­ten Deut­schen Mei­ster­schaft dar. Denn der Sie­ger der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft qua­li­fi­ziert sich für den natio­na­len Wettbewerb.

Bei den Dis­zi­pli­nen „Luft­ge­wehr Auf­la­ge“ und „Luft­pi­sto­le Auf­la­ge“ befin­det sich das Ziel in zehn Metern Ent­fer­nung. Jeder Schuss wird in Zehn­tel­mil­li­me­ter elek­tro­nisch aus­ge­mes­sen und beim Wett­be­werb sofort in der digi­ta­len Anzei­ge sowohl dem Schüt­zen als auch allen Zuschau­ern in der Hal­le ange­zeigt. 10,9 Rin­ge ist das höch­ste Ergeb­nis pro Schuss. „Die größ­te Ablen­kung für die Schüt­zen ist das stän­di­ge Beob­ach­ten der eige­nen Schüs­se. Hier setzt dann das Kopf­ki­no ein. Man denkt zu viel“, sagt Gau­schüt­zen­mei­ster Micha­el Spö­rer. „Ich habe schon Mei­ster bei Final-Wett­kämp­fen erlebt, die genau des­we­gen statt einer 10 ein 5 geschos­sen haben.“

Und auch am Wochen­en­de gab es einen kur­zen Moment, bei dem ein Rau­nen durch die Zuschau­er­rän­ge ging. Auf der neu instal­lier­ten, hoch­mo­der­nen Schieß­an­la­ge, die tech­ni­sches Welt­mei­ster­schafts­ni­veau bie­tet, schoss Vale­ri­us Rack, der als amtie­ren­der Baye­ri­scher Mei­ster und Favo­rit antrat, zwei­mal hin­ter­ein­an­der 9,9 Rin­ge. „Da sind ihm even­tu­ell ein biss­chen die Ner­ven durch­ge­gan­gen“, sagt Micha­el Spö­rer. Dass Rack den­noch ein „außer­ge­wöhn­li­ches Luft­pi­sto­len­ta­lent“ sei, sehe man jedoch am Ergeb­nis des Pro­fis. „Wäh­rend ande­re in einer solch ange­spann­ten Situa­ti­on eine 8,2 oder 9,0 geschos­sen hät­ten, hat er noch eine 10,2 geschafft.“ Und so sicher­te sich Vale­ri­us Rack mit 309,1 Rin­gen am Wochen­en­de erneut den Titel als Baye­ri­scher Mei­ster in der Klas­se Senio­ren I „Luft­pi­sto­le Auf­la­ge“. Das maxi­mal mög­li­che Schieß­ergeb­nis in die­ser Dis­zi­plin wären 327 Rin­ge mit 30 Schüs­sen und je maxi­mal 10,9 Rin­gen. „Aber das hat es auf der Welt noch nie gege­ben“, so Micha­el Spö­rer. „Ein Ergeb­nis von 315 Rin­gen ist sen­sa­tio­nell, über 315 Rin­ge ist schon unmensch­lich.“ Vale­ri­us Rack ist es bereits gelun­gen, 318 Rin­ge zu schie­ßen. Bei der Deut­schen Mei­ster­schaft, die im Herbst aus­ge­tra­gen wird, will er sich erneut den Titel als Deut­scher Mei­ster sichern. „Die Chan­cen ste­hen gut. Er ist unser Top-Schüt­ze“, sagt Gau­schüt­zen­mei­ster Micha­el Spörer.

Wei­te­re Infos zu den Ergeb­nis­sen der Baye­ri­schen Mei­ster­schaft und zum Abschnei­den der Sport­le­rin­nen und Sport­ler aus dem Schüt­zen­gau Ober­fran­ken Süd gibt es unter www​.bssb​-ofr​-sued​.info.