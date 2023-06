Ganz­tä­ti­ge Schu­lung im Bür­ger­bü­ro – Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter, Fund­bü­ro gesclossen

Die Mitarbeiter*innen in der Abtei­lung Bür­ger­dien­ste befin­den sich am kom­men­den Mitt­woch in einer ganz­tä­gi­gen Schu­lung. Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter und Fund­bü­ro blei­ben daher am 21. Juni, ganz­tä­tig für den Publi­kums­ver­kehr geschlos­sen. Ter­mi­ne kön­nen Sie für die­sen Tag nicht ver­ein­ba­ren. Ab dem 22. Juni um 8.30 Uhr sind Bür­ger­bü­ro, Schnell­schal­ter und Fund­bü­ro am Vik­to­ria­brun­nen 4 wie­der für den Publi­kums­ver­kehr geöffnet.

Vie­le Lei­stun­gen des Bür­ger­bü­ros benö­ti­gen kei­nen Besuch vor Ort mehr und kön­nen online abge­wickelt wer­den. Eine Auf­li­stung ist unter fol­gen­dem Link zu fin­den: https://​www​.coburg​.de/​r​a​t​h​a​u​s​-​u​n​d​-​v​e​r​w​a​l​t​u​n​g​/​o​n​l​i​n​e​-​d​i​e​n​ste