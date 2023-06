Bereits 6. Auf­la­ge des belieb­ten Flohmarkts

Am 24. Juni 2023 ist es wie­der soweit: Der Bay­reu­ther Bir­ken-Floh­markt fin­det von 16 bis 20 Uhr statt, und das bereits zum sech­sten Mal. In die­sem Jahr wird es wie­der im gan­zen Stadt­teil ver­teilt über 100 Stän­de geben, an denen Anwoh­ner Floh­markt­wa­re, selbst gefer­tig­ten Schmuck oder Kunst anbie­ten. „Mein Favo­rit ist der Bir­ken-Honig“, sagt die Orga­ni­sa­to­rin. Die Bie­nen­stöcke ste­hen in der Bir­ken, und der Geschmack des Honigs sei ein­fach ein­zig­ar­tig. Das kom­me daher, dass die Pflan­zen­viel­falt in den Bir­ke­ner Gär­ten, in den Schre­ber­gär­ten an der Schwe­den­brücke und natür­lich auch im Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­ten der Uni so unge­wöhn­lich groß ist. Der Honig ist am Stand gegen­über der Frie­dens­kir­che erhältlich.

Besu­cher sol­len nach Mög­lich­keit den Stadt­bus nut­zen, zu Fuß oder mit dem Rad kom­men, da es im Stadt­teil weni­ge Park­plät­ze gibt. Alle Infor­ma­tio­nen rund um den Floh­markt fin­den sich auf der Web­site www​.bir​ken​-floh​markt​.de oder in den sozia­len Medien.