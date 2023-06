Der TSV Kir­chen­lai­bach II ist wie­der Kreis­klas­sist. Nach zehn Jah­ren in der A‑Klasse VI Bay­reuth-Kulm­bach gab es für die „Jun­gen Wil­den“ um Trai­ner Tor­sten Küff­ner an der Jahn­stra­sse wie­der eine Mei­ster­schaft und damit den Auf­stieg in die Kreis­klas­se Bay­reuth-Kulm­bach zu feiern.

Der sport­li­che Erfolg ist die Frucht einer enga­gier­ten Auf­bau­ar­beit und eines rei­bungs­lo­sen Zusam­men­spiels der Mann­schaft mit dem Trai­ner-Duo Tor­sten Küff­ner und Co-Trai­ner Ste­fan Dederl sowie dem Betreu­er­stab um Chri­sti­an Sen­del­beck und Phil­ipp Wol­fohr, denen Jan Füt­te­rer, Dani­el Busch und Wolf­gang Schre­gl­mann zur Sei­te stan­den. Team­geist, Kame­rad­schaft und Unei­gen­nüt­zig­keit hat­ten hier über die gan­ze Sai­son eine beson­de­re Aus­prä­gung. Zurecht fiel dann auch die Mei­ster­schafts­fei­er ent­spre­chend freu­dig und feucht­fröh­lich aus. Natür­lich knall­ten auch die Sekt­kor­ken, folg­te eine Bier­du­sche nach der ande­ren. Fans hat­ten eigens rote Mei­ster­schaft-T-Shirts gespon­sert. Die Mann­schaft selbst tauch­te am Sams­tag­mit­tag einen Trak­tor und Bruckk­wa­gen mit Trans­pa­ren­ten in bun­te Far­ben. Gegen Mit­tag hol­te die Mann­schaft ihren Mei­ster­schaftrai­ner und ihren Co-Trai­ner in Zeu­len­reuth ab und zog im Con­voi jubi­lie­rend durch die Gemein­de zum TSV-Sport­ge­län­de. Hier wur­de im Sport­heim bis tief in die Nacht gefei­ert. Glück­wün­sche kamen natür­lich neben der gro­ßen Fan-Gemein­de von der gesam­ten TSV-Füh­rungs­rie­ge um Vor­sit­zen­den Man­fred Porsch, die Abtei­lungs­lei­ter Wer­ner Knap­pe und Tho­mas Stock sowie von der ersten Mann­schaft um Trai­ner Tho­mas Moder. „Ein groß­ar­ti­ge Lei­stung“, war man sich einig. Die offi­zi­el­le Ehrung der Mei­ster­mann­schaft in der A‑Klasse Bay­reuth VI und die offi­zi­el­le Fei­er des Auf­stiegs in die Kreis­klas­se Bay­reuth erfolgt schließ­lich im Rah­men des Sport­fe­stes am Sport­fest­sams­tag, 15. Juli, 20 Uhr.

Rück­blen­de: 2012/2013 aus der Kreis­klas­se 4 abge­stie­gen hat­te die TSV-Reser­ve seit­her meist gute Mit­tel­feld­plät­ze in der A‑Klasse erreicht. Nach dem Abstieg in der Sai­son 2013/2014 und 2014/2015 war man sogar mit einem jeweils drit­ten Platz knapp am Wie­der­auf­stieg vor­bei­ge­schrammt. In der Sai­son 2021/2022 war Tor­sten Küff­ner vom ASV Hai­den­a­ab an die Jahn­stra­sse gewech­selt und hat­te die Trai­ner­bank der zwei­ten TSV-Gar­de über­nom­men. Nach sei­ner Spie­ler­kar­rie­re beim ASV (2006 – 2018) hat­te Küff­ner die C‑Trainerlizenz erwor­ben, anschlie­ßend über­gangs­wei­se die Erste Mann­schaft und danach zwei Jah­re die zwei­te Mann­schaft trai­niert. Nach Platz sie­ben mit 47 Punk­ten und 60:41 Toren in sei­ner ersten Train­er­sai­son gelang dem heu­te 35-Jäh­ri­gen der Durch­marsch in die Kreis­klas­se. Mit 73 Punk­ten und 73: 13 Toren gelang sei­nem Team gegen 15 Mann­schaf­ten in 26 Spie­len ein furio­ser Erfolg. Die Küff­ner-Trup­pe spiel­te in der A‑Klasse 6 mit sei­nen fast aus­schließ­li­chen Reser­ve­teams von Beginn an eine füh­ren­de Rol­le. Dabei stei­ger­te sich die Küff­ner-Elf von der Vor­sai­son zur Nach­sai­son, von Spiel zu Spiel. Bereits in der Vor­run­de schenk­te der TSV II mit einer Aus­nah­me zuhau­se gegen Sankt Johan­nis (3:4) und einem Unter­schie­den gegen den direk­ten Ver­fol­ger Sport­ring 2 (1:1) kei­ne Punk­te her. In der Rück­run­de gewann die Elf alle Par­tien und kas­sier­te dabei sogar nur zwei Gegentore.

Dabei hat­te der TSV II mit dem Sport­ring II einen har­ten Mit­strei­ter. Bis zum 23.Spieltag wett­ei­fer­ten die bei­den Mann­schaf­ten um die Tabel­len­spit­ze. Wenn­gleich Kir­chen­lai­bach beim Sport­ring in Bay­reuth beim 1:1‑Remis das Glück auf sei­ner Sei­te hat­te, behielt die Mann­schaft am Ende beim Rück­spiel zuhau­se kurz vor der Win­ter­pau­se ver­dient mit 2:1 die Ober­hand. Mit zwei Punk­ten Vor­sprung ver­schaff­ten sich die TSV-Kicker eine glän­zen­de Aus­gangs­po­si­ti­on für die Rück­run­de. Nach der Win­ter­pau­se ließ der TSV II ver­lust­punkt­frei nicht mehr anbren­nen und ver­tei­dig­te die Tabel­len­füh­rung bis zum Sai­son­ende. Nach der Spiel­ab­sa­ge des SV Schreez 2 für den letz­te Spiel­tag durf­te sich der TSV Kir­chen­lai­bach-Spei­chers­dorf 2 vor­zei­tig als Mei­ster der A‑Klasse 6 Bay­reuth-Kulm­bach feiern.

Wor­auf führt Tor­sten Küff­ner den Erfolg zurück? „Auf die unver­brüch­li­che Kame­rad­schaft und Dis­zi­plin sowie den eiser­nen Wil­len der Mann­schaft zum Erfolg die gan­ze Sai­son über“, so der Coach. Da mit dem Favo­ri­ten Sport­ring von Anfang an ein hart­näcki­ger Ver­fol­ger im Nacken saß, konn­te sich die Mann­schaft nach der Nie­der­la­ge bei Sankt Johan­nis (3:4) im Okto­ber 2022 zu kei­ner Zeit mehr einen Aus­rut­scher erlau­ben, resü­mier­te er aus der Rück­schau. Beson­de­ren Wert leg­te Küff­ner dabei auf die Abwehr­ar­beit, in die die gan­ze Mann­schaft mit ein­ge­bun­den wur­de. Dass das auch dar­auf aus­ge­rich­te­te Trai­nings­kon­zept auf­ging, belegt am Ende mit 13 Toren die nied­rig­ste Gegen­tref­fer­quo­te der Liga. Im glei­chen Atem­zug hat­te aber nicht min­der zur Über­ra­schung vie­ler das Mit­tel­feld-Trio mit den größ­ten Anteil am Tor­er­folg. Seba­sti­an Mal­zer mit 18 Toren, Andre­as Busch mit acht Toren und Lukas Tisch­hö­fer mit sie­ben Toren anvan­cier­ten dabei zu den Goal­ga­tern der Sai­son. Mit ihren 33 Toren tru­gen sie wesent­lich zu der am Ende beein­drucken­den Tor­quo­te von 73 Tref­fern bei. Mit sei­nen 18 Tref­fern und nur mit einem Tor Rück­stand durf­te sich Mal­zer sogar als Tor­schüt­zen­vi­ze­kö­nig der Liga feiern.

Welch´ star­ker Cha­rak­ter die Mann­schaft auch aus­zeich­net bewies die Elf am 4. und 11. Juni. Denn für die Mann­schaft um Tor­sten Küff­ner gehör­te es auch zur Kame­rad­schaft und Soli­da­ri­tät, dass das Team ihren Mit­kon­kur­ren­ten des Sport­ring Bay­reuth II bei den erfolg­rei­chen Rele­ga­ti­ons­spie­len gegen Plan­ken­fels und Lin­dau III vor Ort kräf­tig mit unterstützte.

Auch in der Kreis­klas­sen-Sai­son kann Küff­ner auf den im Durch­schnitt 18-köp­fi­gen Kader zäh­len. Zuwachs kommt aus der eige­nen TSV-Jugend. Dabei ist sich Küff­ner der neu­en Her­aus­for­de­rung und Anfor­de­rung bewusst. Denn zum einen ist es für die mei­sten sei­ner Spie­ler eine Pre­miè­re, in der Kreis­klas­se zu spie­len. Zum ande­ren war­ten bei den Geg­nern in der Regel erste For­ma­tio­nen mit einem weit anspruchs­vol­le­rem Spiel­ni­veau auf den Neu­ling. „Zuvor­derst wol­len wir einen guten Start hin­be­kom­men und uns im Mit­tel­feld eta­blie­ren“, hat sich Küff­ner des­halb zum Ziel gesetzt.