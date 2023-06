Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­die­be gefasst

Im Lau­fe des gest­ri­gen Tages muss­te sich die Erlan­ger Poli­zei mit ins­ge­samt 6 Laden­die­ben befassen.

Gegen 16:10 Uhr teil­te eine Ange­stell­te eines Super­mark­tes in der nörd­li­chen Innen­stadt den Dieb­stahl eines hoch­wer­ti­gen Kopf­hö­rers durch einen 25- jäh­ri­gen Mann aus Bam­berg mit. Wie die wei­te­ren Ermitt­lun­gen erga­ben, hat­te der 25-Jäh­ri­ge aus einer Sam­mel­un­ter­kunft in Bam­berg die Dieb­stahls­si­che­rung des 112 € teu­ren Kopf­hö­rer ent­fernt und die­sen in sei­ne Tasche gesteckt.

Gegen 17:45 h wur­den zwei Män­ner im Alter von 28 und 52 Jah­ren, die eben­falls in der Sam­mel­un­ter­kunft in Bam­berg wohn­haft sind, beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln im Wert von 114 € ertappt. Die bei­den Män­ner hat­ten in einem Dis­coun­ter in der Ost­stadt einen prall mit Lebens­mit­tel gefüll­ten Ein­kaufs­wa­gen durch einen Not­aus­gang gescho­ben und woll­ten sich so um die Bezah­lung ihres Ein­kaufs drücken.

Im drit­ten Fall wur­den gegen 18:15 h zwei Män­ner im Alter 27 und 33 Jah­ren aus der Sam­mel­un­ter­kunft in Bam­berg beim Dieb­stahl von hoch­wer­ti­gen Beklei­dungs­ar­ti­keln im Wert von rund 580 € in einem Kauf­haus in der Innen­stadt beobachtet.

Den Abschluss bil­de­te dann eine 45-Jäh­ri­ge Frau aus Fürth, die beim Dieb­stahl von hoch­wer­ti­gem Par­fum und Klei­dung im Gesamt­wert von 460 € in einem Kauf­haus in der Innen­stadt fest­ge­nom­men wer­den konnte.

Alle Tat­ver­däch­ti­gen wur­den nach Been­di­gung der Ermitt­lun­gen wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.

Aus dem Unfallgeschehen

Heu­te früh gegen 05:15 h ereig­ne­te sich in der Äuße­ren-Brucker-Stra­ße / Ein­mün­dung zur Wichern­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem eine Per­son ver­letzt wurde.

Ein 25-Jäh­ri­ger Erlan­gern befuhr mit sei­nem VW Golf die Äuße­re-Brucker-Str. in süd­li­cher Rich­tung und woll­te nach links in die Wichern­stra­ße abbiegen.

Hier­bei über­sah er einem ihm ent­ge­gen­kom­men­den 65-Jäh­ri­gen Rol­ler­fah­rer aus Erlan­gen. Der Rol­ler­fah­rer konn­te nicht mehr brem­sen und fuhr fron­tal in die rech­te Sei­te des abbie­gen­den Pkw. Der 65-Jäh­ri­ge stürz­te auf die Fahr­bahn und zog sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Der Sach­scha­den bezif­fert sich auf rund 600 €.

Gegen 20:30 h kam es im Bereich der Wöhr­müh­le zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einer Rad­fah­re­rin und einem Fußgänger.

Die 59-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin aus Erlan­gen fuhr auf dem Rad­weg und sah kurz nach hin­ten. Dabei über­sah sie einen vor ihren lau­fen­den Fuß­gän­ger und prall­te auf die­sen. Die Rad­fah­re­rin stürz­te zu Boden und zog sich eine Gehirn­er­schüt­te­rung sowie eine Kopf­platz­wun­de und zahl­rei­che Schürf­wun­den zu, die sta­tio­när ver­sorgt wer­den muss­ten. Der Fuß­gän­ger erlitt eine Schürf­wun­de am Bauch.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Feu­er in Röttenbach

Röt­ten­bach: Am 15.06.2023 kam es in Röt­ten­bach zu zwei Brän­den bei denen glück­li­cher­wei­se nie­mand ver­letzt wurde.

Um 17.25 Uhr ging die Mit­tei­lung über einen Gara­gen­brand mit offe­nen Flam­men in der Sand­stra­ße ein. Offen­sicht­lich hat­te ein zum Laden ange­schlos­se­ner Akku einer Bohr­ma­schi­ne einen Defekt und ver­ur­sach­te den Brand. Die Anwoh­ner wur­den sicher­heits­hal­ber aus ihren Häu­sern eva­ku­iert. Die Gara­gen­decke muss­te durch die Feu­er­wehr im Rah­men der Lösch­ar­bei­ten auf­ge­ris­sen wer­den. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 40.000 Euro an der Gara­ge und ein wei­te­rer Scha­den von ca. 3.000 Euro an der Nach­bar­ga­ra­ge. Ver­letzt wur­de niemand.

Um 18.30 Uhr muss­ten dann Poli­zei und Feu­er­wehr zum näch­sten Brand in die Dechs­endor­fer Str. fah­ren. Eine 86jährige Rent­ne­rin hat­te ver­ges­sen die Herd­plat­te aus­zu­schal­ten wodurch es zu einer Rauch­ent­wick­lung und Aus­lö­sen des Feu­er­mel­ders kam. Grö­ße­rer Scha­den ent­stand nicht, nach­dem ordent­lich durch­ge­lüf­tet war konn­te die Rent­ne­rin in ihrer Woh­nung ver­blei­ben. Auch sie wur­de glück­li­cher­wei­se nicht verletzt.