Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auf­fahr­un­fall vor der Cobur­ger Polizeidienststelle

COBURG. Ein Sach­scha­den von min­de­stens 15.000 Euro und drei beschä­dig­te Fahr­zeu­ge sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Neu­stadter Stra­ße vor der Cobur­ger Polizeidienststelle.

Ein 25-Jäh­ri­ger über­sah um kurz nach 13 Uhr mit sei­nem Fiat den Ford einer 66-Jäh­ri­gen, die am Thü­rin­ger Kreuz an der Ampel ver­kehrs­be­dingt war­ten muss­te. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der Ford wie­der­rum auf den Sko­da einer 36-Jäh­ri­gen gescho­ben. Durch den Zusam­men­stoß ver­letz­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher sowie die Fah­re­rin des Fahr­zeugs vor die­sem leicht. Das Auto des Unfall­ver­ur­sa­chers war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Gegen den 25-Jäh­ri­gen ermit­telt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

22-Jäh­ri­ge ent­wen­det Kosmetikprodukte

COBURG. Kos­me­ti­ka im Wert von fast 100 Euro ent­wen­de­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag eine 22-Jäh­ri­ge aus einer Dro­ge­rie im Stadtgebiet.

Ein Mit­ar­bei­ter des Dro­ge­rie­mark­tes in der Cal­len­ber­ger Stra­ße bemerk­te um 16 Uhr den Dieb­stahl und sprach die Frau beim Ver­las­sen des Mark­tes auf das Die­bes­gut an. Die Die­bin hat­te deut­lich mehr Bar­geld bei sich, als die Dro­ge­rie­pro­duk­te geko­stet hät­ten. Den­noch ver­such­te die Frau die Kos­me­ti­ka ohne zu zah­len aus dem Laden zu schmug­geln. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Ladendiebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unter Alko­hol­ein­fluss gefahren

Kro­nach – Am Don­ners­tag gegen 18:00 Uhr kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach im Stadt­ge­biet einen 47-jäh­ri­gen Mer­ce­des-Fah­rer. Bei der Über­prü­fung der Fahr­tüch­tig­keit stell­ten die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch fest. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,60 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Sei­nen Heim­weg muss­te der Mer­ce­des-Fah­rer zu Fuß fort­set­zen. Ihn erwar­tet nun ein Buß­geld, sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Geld­bör­se entwendet

Küps – Einen Moment der Unacht­sam­keit nutz­te augen­schein­lich ein der­zeit unbe­kann­ter Täter aus, als eine 60-jäh­ri­ge am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag in einem Dis­coun­ter in Küps ein­kauf­te. Die Geschä­dig­te ließ ihre im Ein­kaufs­wa­gen befind­li­che Geld­bör­se kurz­zei­tig unbe­auf­sich­tigt, als die­se ent­wen­det wur­de. Die Tat­zeit wur­de auf 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein­ge­grenzt. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter der 09261/503–0 entgegen.

Betriebs­er­laub­nis erloschen

Wil­helms­thal – Ein 32-jäh­ri­ger Audi-Fah­rer wur­de am Don­ners­tag im Bereich Wil­helms­thal einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Im Rah­men der Kon­trol­le konn­ten durch die Beam­ten diver­se tech­ni­sche Ver­än­de­run­gen am Fahr­zeug fest­ge­stellt wer­den, wel­che zum Erlö­schen der Betriebs­er­laub­nis führ­ten. Das höhen­ver­stell­ba­re Fahr­werk des Fahr­zeugs wur­de augen­schein­lich so ver­stellt, dass die fest­ge­stell­te Fahr­zeug­hö­he um meh­re­re Zen­ti­me­ter unter­halb des zuläs­si­gen Bereichs lag. Wei­ter­hin wur­de am Fahr­zeug eine Rad-Rei­fen-Kom­bi­na­ti­on mon­tiert, wel­che weder ein­ge­tra­gen, noch zuläs­sig war.

Kenn­zei­chen nicht lesbar

Kro­nach – Einer Poli­zei­strei­fe fiel am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag im Stadt­ge­biet Kro­nach ein Kraft­rad auf, des­sen amt­li­ches Kenn­zei­chen auf­grund des Anstell­win­kels kaum les­bar war. Bei einer dar­auf­hin durch­ge­führ­ten Kon­trol­le des Kraft­rads konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass der zuläs­si­ge Nei­gungs­win­kel des Kenn­zei­chens von 30 Grad um mehr als das Dop­pel­te über­schrit­ten wur­de. Der 21-jäh­ri­ge Krad­fah­rer muss sich nun wegen des Ver­dachts des Kenn­zei­chen­miss­brauchs straf­recht­lich verantworten.