Zeu­gen gesucht

COBURG. Am ver­gan­ge­nen Mon­tag bra­chen Unbe­kann­te in ein Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Erfur­ter Stra­ße ein. Die Die­be stah­len meh­re­re Hun­dert Euro Bargeld.

Bereits am letz­ten Mon­tag, im Zeit­raum von 8 bis 15.30 Uhr, dran­gen Unbe­kann­te in die Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Erfur­ter Stra­ße ein. Als die Bewoh­ne­rin nach­hau­se kam, stell­te sie fest, dass jemand am hell­lich­ten Tag ihre Türe auf­ge­he­belt hat­te. Nun feh­len ihr meh­re­re Hun­dert Euro Bargeld.

Die Ermitt­ler der Kri­po bit­ten die Bevöl­ke­rung um Mithilfe:

Wer hat im ange­ge­be­nen Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich der Erfur­ter Stra­ße in Coburg bemerkt?

Mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/6450