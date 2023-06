Wir freu­en uns über die Betei­li­gung an unse­rem Wett­be­werb „Zah­len­werk­statt“ und über die vie­len Ein­sen­dun­gen von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern aus Bad

Staf­fel­stein. Die Gewin­ner wur­den nun durch die Jury aus­ge­wählt und kön­nen bekannt gege­ben werden.

Aus die­sem Grund wird es eine Son­der­aus­stel­lung mit allen ein­ge­reich­ten Kunst­ob­jek­ten in der „Alten Dar­re“ geben. Auch wer­den wir zur Eröff­nung die Gewin­ner des Wett­be­werbs bekannt geben.

Son­der­aus­stel­lung „Zah­len­werk­statt“

in der „Alten Dar­re“ am Stadt­tor in Bad Staffelstein

am Sams­tag, den 17.06.2023

um 18:00 Uhr

mit

EIN­FÜH­RUNG durch den ersten Vor­stand der KIS – Her­mann Hacker

PREIS­VER­LEI­HUNG an die Gewinner

PRÄ­SEN­TA­TI­ON aller Einreichungen