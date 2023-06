Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ver­kehrs­un­fall – alko­ho­li­sier­ter Krad-Fah­rer gestürzt

Am Mitt­woch gegen 22 Uhr geriet der Fah­rer eines Klein­kraft­ra­des von der Fahr­bahn ab und kol­li­dier­te mit zwei Ver­kehrs­zei­chen. Dabei stürz­te der 56- jäh­ri­ge Zwei­rad­fah­rer und ver­letz­te sich.

Der Motor­rad­fah­rer war in der Lang­feld­stra­ße unter­wegs und geriet ohne Fremd­be­tei­li­gung mit sei­nem Klein­raft­rad auf eine Ver­kehrs­in­sel in der Mit­te der Fahr­bahn. Dort stieß die Maschi­ne gegen zwei Ver­kehrs­zei­chen. Der 56- jäh­ri­ge Zwei­rad­fah­rer stürz­te auf die Fahr­bahn und zog sich dabei Ver­let­zun­gen zu. Mir Ver­dacht auf mul­ti­ple Frak­tu­ren lie­fer­te der Ret­tungs­dienst den 56- jäh­ri­gen Erlan­ger in eine Kli­nik ein.

Zum Unfall­zeit­punkt stand der Klein­kraft­rad-Fah­rer unter Alko­hol­ein­fluss. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Zu wie­der­hol­ten Male ohne Füh­rer­schein erwischt

Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le erwisch­ten Beam­te der Erlan­ger Poli­zei einen 38- jäh­ri­ger Fah­rer eines Klein­trans­por­ters der zum wei­der­hol­ten Male ohne Fahr­erlaub­nis am Steu­er saß.

Der 38-Jäh­ri­ge fiel den Beam­ten auf, da er kei­nen Sicher­heits­gurt ange­legt hat­te. Daher hiel­ten sie den Klein­trans­por­ter zur Ver­kehrs­kon­trol­le an. Hier­bei stell­ten die Poli­zei­be­am­ten fest, dass der Fah­rer kei­nen gül­ti­gen Füh­rer­schein besitzt. Wie sich wei­ter her­aus­stell­te, wur­de der 38-Jäh­ri­ge in den letz­ten Mona­ten bereits mehr­fach ohne Füh­rer­schein erwischt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

Herolds­berg – Am Diens­tag, im Zeit­raum von 07.00 bis 12.00 Uhr, wur­de im Gera­ni­en­weg ein gepark­ter Klein­trans­por­ter ange­fah­ren und beschädigt.

Der Klein­trans­por­ter war ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt und wur­de durch den Unfall im hin­te­ren, lin­ken Bereich beschä­digt, wodurch ein Sach­scha­den von ca. 1500 Euro ent­stand. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne die Fest­stel­lung sei­ner Per­so­na­li­en zu ermög­li­chen. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Fahr­rad gestohlen

Eschen­au – Am Diens­tag wur­de ein abge­sperr­tes Moun­tain­bike am Jugend­treff „Gleis 3“ ent­wen­det. Das graue Fahr­rad wur­de am dor­ti­gen Fahr­rad­ab­stell­platz mit einem Ket­ten­schloss an einem Fahr­rad­stän­der ver­sperrt. Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten, sach­dien­li­che Hin­wei­se der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 mitzuteilen.

Glück im Unglück

Spar­dorf – Am Mitt­woch, gegen 12:30 Uhr, bemerk­te eine Pkw Fah­re­rin wäh­rend der Fahrt Brand­ge­ruch im Fahr­zeug. Gei­stes­ge­gen­wär­tig fuhr die Frau mit ihrem Pkw auf den Park­platz eines Super­mark­tes. Nach­dem sie aus­ge­stie­gen war und sah, dass es aus dem Motor­raum qualm­te, ver­stän­dig­te sie die Feu­er­wehr. Zwi­schen­zeit­lich sprüh­te ein Ange­stell­ter des Super­mark­tes den Inhalt eines Pul­ver­lö­schers in den Motorraum.

Die Feu­er­weh­ren aus Spar­dorf und Bucken­hof lösch­ten den Motor­raum mit Schaum ab. Die Fah­re­rin des Pkw wur­de glück­li­cher­wei­se nicht ver­letzt, jedoch ent­stand an dem Pkw erheb­li­cher Sachschaden.

Ver­kehrs­un­fall ohne Verletzte

Spar­dorf. Am Mitt­woch, gegen 15:00 Uhr, kam es im Ein­mün­dungs­be­reich zur Erlan­ger Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Fahr­zeu­gen. Eine Ver­kehrs­teil­neh­me­rin woll­te mit ihrem PKW aus dem Luzer­nen­weg kom­mend nach links in die Haupt­stra­ße ein­bie­gen und über­sah hier­bei eine vor­fahrts­be­rech­tig­te Rol­ler­fah­re­rin. Die­se konn­te eine Kol­li­si­on nicht mehr ver­hin­dern und fuhr mit ihrem Rol­ler fron­tal gegen den Pkw. Bei­de betei­lig­ten Fah­rer blie­ben bei der Kol­li­si­on glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 6000 Euro.

Pkw zer­kratzt

Eckental/​Brand – Im Zeit­raum vom Diens­tag, den 13.06.2023, gegen 15:00 Uhr und Mitt­woch, den 14.06.2023, gegen 13:00 Uhr, wur­de das Heck eines Pkws in der Lili­en­stra­ße 10 zerkratzt.

Der Pkw stand in der Hof­ein­fahrt des dor­ti­gen Anwe­sens und wur­de durch bis­lang unbe­kann­ten Täter mit einem spit­zen Gegen­stand bewusst mehr­spu­rig an der Heck­klap­pe zerkratzt.

Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 1500 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder dem Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl aus einer Hand­ta­sche im EDEKA

Am 14.06.23 um 13:30 Uhr wur­de in Herzogenaurach/​Erlan­ger Stra­ße 60 im EDE­KA einer Kun­din der Geld­beu­tel aus der Hand­ta­sche ent­wen­det. Die Kun­din war am Senfre­gal kurz­zei­tig unauf­merk­sam, als ein unbe­kann­ter Mann die Geld­bör­se aus der Tasche nahm. Der Mann war groß, schlank und trug eine hel­le Kap­pe. Sach­dien­li­che Hin­wei­se und Beob­ach­tun­gen zu dem Dieb­stahl nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -