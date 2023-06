Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

5‑jähriges Kind ver­letzt sich bei Auf­fahr­un­fall leicht

COBURG. Aus Unacht­sam­keit fuhr am frü­hen Mitt­woch­abend eine 25-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Son­ne­berg mit ihrem Auto auf ein vor ihr abbrem­sen­des Fahr­zeug auf. Neben Sach­scha­den in Höhe von 5.000 Euro ver­letz­te sich ein 5‑jähriges Kind.

Um 17:55 Uhr war die 25-Jäh­ri­ge mit ihrem Toyo­ta auf der Rosen­au­er Stra­ße in stadt­ein­wär­ti­ger Rich­tung unter­wegs. Eine 28-Jäh­ri­ge Sko­da-Fah­re­rin brem­ste vor der Toyo­ta-Fah­re­rin ver­kehrs­be­dingt ab. Dies bemerk­te die 25-Jäh­ri­ge zu spät, konn­te nicht mehr recht­zei­tig brem­sen und fuhr mit der Fahr­zeug­front auf das Heck des Sko­da. Im Sko­da saß auf der Rück­sitz­bank ein 5‑jähriges Kind, dass sich durch den Zusam­men­stoß leicht ver­let­ze. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall auf und ermit­teln gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Auto­fah­re­rin über­sieht beim Abbie­gen Motorradfahrer

EBERS­DORF B. COBURG, LKR. COBURG. Ein leicht ver­letz­ter Motor­rad­fah­rer und min­de­stens 15.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mitt­woch­nach­mit­tag auf der Kreis­stra­ße CO 13 bei Ebersdorf.

Eine 35-Jäh­ri­ge bog mit ihrem Auto am Mitt­woch um 16:30 Uhr von der Stra­ße „Fran­ken­ring“ auf die Kreis­stra­ße ab. Dabei über­sah sie einen Motor­rad­fah­rer auf der Vor­fahrts­stra­ße und stieß im Ein­mün­dungs­be­reich mit dem Zwei­rad zusam­men. Der 21-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­rer ver­letz­te sich durch den Sturz von sei­nem Zwei­rad leicht. Er wur­de vom Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand jeweils ein Sach­scha­den von 7.500 Euro. Das Motor­rad muss­te von einem Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den. Da die Stra­ße nach dem Unfall mit Öl und Ben­zin ver­un­rei­nigt war, ver­stän­dig­ten die Beam­ten Mit­ar­bei­ter des Kreis­bau­ho­fes, die die Stra­ße rei­nig­ten. Gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Woh­nung aufgebrochen

HOF. Am Mitt­woch bra­chen Unbe­kann­te in eine Woh­nung im Hofer West­end ein und erbeu­te­ten Geld und Schmuck. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am hell­lich­ten Tage ver­schaff­ten sich die Täter gewalt­sam Zutritt zu einer Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus im Hofer West­end. Dort durch­wühl­ten sie die Räum­lich­kei­ten und stah­len Bar­geld und Schmuck im Wert eines nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Betra­ges. Anschlie­ßend gelang den Ein­bre­chern uner­kannt die Flucht.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se. Wer hat am Mitt­woch in der Zeit von 6 Uhr bis 16 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge im Bereich West­end­stra­ße und Jahn­stra­ße bemerkt? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Roter Ford angefahren

Kro­nach: In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag kam in es auf den Park­stell­flä­chen gegen­über der Fa. WOCO zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Der Fah­rer eines roten Ford Tour­neo hat­te sei­nen Pkw mit Son­ne­ber­ger Zulas­sung dort über Nacht geparkt und bei sei­ner Rück­kehr am frü­hen Mor­gen fest­stel­len müs­sen, dass das Fahr­zeug am lin­ken Kot­flü­gel eine Dell auf­wies. Der Scha­den am Pkw beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Hin­wei­se zum bis­lang unbe­kann­ten Scha­dens­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.